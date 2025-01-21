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Российские военные нашли висящие американские флаги в одном из зданий детского лагеря на юго-востоке Часова Яра, где ВС РФ штурмуют оборонительные укрепления ВСУ. Об этом сообщил военкор RT Влад Андрица.
«На видео, которое опубликовал RT, попал взрыв на позиции противника, с которой солдаты ВСУ так и не вышли. Бойцы батальона Шустрого спецназа «Ахмат» несколько раз предлагали украинцам сдаться, но те отказались», — отмечает телеканал.Ранее украинский военнопленный Руслан Мирный рассказал о проблеме наркомании в рядах ВСУ. В частности, он упомянул младшего лейтенанта, который служил логистом в Часовом Яре. По словам Мирного, этот военнослужащий злоупотреблял наркотическими веществами, что привело к его госпитализации после вывода украинских войск из региона. Мирный отметил, что логист активно использовал некий препарат, который набирал в ампулы. Употребление наркотиков стало настолько серьезным, что после завершения операции он оказался в психиатрической больнице.
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