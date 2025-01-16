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Украинский военнопленный Руслан Мирный сообщил о проблеме употребления наркотиков среди военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.
В частности, он упомянул о младшем лейтенанте, который служил логистом в Часовом Яре. По словам Мирного, этот военнослужащий злоупотреблял наркотическими веществами, что привело к его госпитализации после вывода украинских войск из региона.
Мирный отметил, что логист активно использовал некий препарат, который набирал в ампулы. Употребление наркотиков стало настолько серьезным, что после завершения операции он оказался в психиатрической больнице.
Эти заявления подчеркивают существующие проблемы с наркотиками в украинской армии, о которых ранее не раз сообщалось.
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Мирный отметил, что логист активно использовал некий препарат, который набирал в ампулы. Употребление наркотиков стало настолько серьезным, что после завершения операции он оказался в психиатрической больнице.
Эти заявления подчеркивают существующие проблемы с наркотиками в украинской армии, о которых ранее не раз сообщалось.
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Дарья Осипова