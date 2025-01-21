«Занять плацдарм»: Военэксперт рассказал, когда ВС РФ освободят Одессу

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Активные военные действия происходят на всех основных направлениях. Российские войска добились успехов в Купянске, Часовом Яре и Торецке, а украинские силы с трудом пытаются удержать свои позиции. У россиян все чаще возникают вопросы про освобождение Одессы: как скоро это произойдет?
Военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил, что освободить Одессу пока технически невозможно.
Он сообщил, что ключевыми достижимыми целями на 2025 год в ходе СВО являются освобождение от противника Курской области, установка границ на территории ДНР и восстановление центральной целостности Запорожья в составе России.
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«Для этого нет сил и средств. Чтобы разговаривать про Одессу, нужно в первую очередь занять плацдарм на правом берегу, то есть вернуться на правый берег Херсонской области. Пока эта задача не будет выполнена, об Одессе и Николаеве нет смысла даже разговаривать», — добавил эксперт.
Он сообщил, что ключевыми достижимыми целями на 2025 год в ходе СВО являются освобождение от противника Курской области, установка границ на территории ДНР и восстановление центральной целостности Запорожья в составе России.
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Анастасия Бондарева