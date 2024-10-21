В рядах ВСУ процветает дезертирство

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В 2024 году число случаев дезертирства в рядах ВСУ увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет New York Times.
«Согласно статистике украинской генпрокуратуры, с января по сентябрь 2024 года 51 тысяча солдат покинула свои части без увольнения. Это в два с лишним раза больше, чем в 2023 году», — говорится в статье.
При этом украинские военные рассказали журналистам издания, что еще активнее ряды ВСУ могут посыпаться после февраля следующего года, так как многие ставили для себя конкретные сроки службы в три года.
Ранее украинское издание «Страна» сообщало, что во второй половине 2024 года дезертирство из рядов Вооружённых сил Украины приняло массовый характер. Самовольное оставление своих подразделений украинские военнослужащие объясняют большими потерями и конфликтами с сослуживцами.
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Элина Позднякова