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Стало известно, зачем Сырский ездил в Сумы

Сырский посетил Сумы из-за провала ВСУ в Курской области
21 октября 2024, 11:06
Александр Сырский

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский лично приезжал в Сумы из-за провала украинской операции в Курской области. Об этом заявил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», его слова передает ТАСС.
Он рассказал, что армия России продолжает наступать на территории курского приграничья. При этом украинское командование подтягивает туда все новые резервы, однако переломить ситуацию ВСУ не могут.

«По нашей информации, даже Сырский прибыл в Сумскую область, чтобы как-то пытаться координировать этот обвал, который произошел в Курске. И мы видим, пока мы в Курске перемалываем соединения противника, у нас на фронте идет прорыв. Чего они могут достичь? Да ничего. Они просто самоубиваются», — отметил «Аид».



По его словам, Курское направление оказалось самым сложным. Здесь на стороне ВСУ воюют иностранный и грузинский легионы, а также американская ЧВК Forward Observation Group. «Аид» пояснил, что иностранцы не являются штурмовиками, а выполняют функции ДРГ, снайперов, групп зачисток, заградительных отрядов.

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#курское направление
#армия россии
#всу
#чвк
Балицкий предупредил о планах Запада по подрыву плотины в Киеве
21 октября 2024, 11:21

Евгений Балицкий (Фото: сайт Кремля)

Западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской ГЭС, чтобы затем обвинить в этом «злодеянии» Россию. О возможности такого развития событий предупредил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что НАТО, Запад и конкретно англосаксы привыкли действовать так, чтобы погибло как можно больше людей. Поэтому им ничего не стоит организовать взрыв на плотине, а затем обвинить Россию в тысячах смертей, нанеся ей тем самым ущерб в информационной войне.

Глава российского региона подчеркнул, что всегда стоит помнить о том, что русские и украинцы — славяне. Эти народы по сути своей — единая нация, только украинцы заболели сейчас «неприличной» болезнью, от которой их следует вылечить. Так в заключение разговора Балицкий охарактеризовал национализм.

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Стало известно о бесплатной помощи пластических хирургов раненным в ходе СВО
Мантурова: раненные в ходе СВО бесплатно получат помощь пластических хирургов
21 октября 2024, 10:36

Фото: iStock/Gumpanat

Российские военные, которые были ранены в ходе проведения спецоперации, могут бесплатно получать помощь пластических хирургов. Об этом сообщил главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова, пишет РИА Новости.
​По ее словам, специалисты работают с солдатами, которые пострадали от осколочных ранений. Врачи восстанавливают им поврежденные участки тела и лица. Она отметила, что медики активно оперируют на базе военного госпиталя Бурденко, а также других клиник. Мантурова отметила, что соответствующие государственные программы дают возможность получить пациентам указанную помощь бесплатно.

Помимо этого, по ее словам, с военными работают стоматологи, а также бесплатно оказываются реабилитационные, завершающие косметические процедуры.

Ранее сообщалось, что депутаты нижней палаты российского парламента внесут законопроект, предоставляющий военнослужащим и добровольцам, участвующим в спецоперациях, право бесплатного проезда к местам отдыха и обратно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Ахмат» вывел более 100 военных и гражданских из окружения в Курской области
21 октября 2024, 10:30

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Разведывательная группа из состава батальона «Ахмат» вывела из окружения в Курской области более 100 военных и гражданских. Об этом командир группы с позывным Аид сообщил в беседе с ТАСС.
Он рассказал, что его группе удалось вывести из окружения более 100 человек, в числе которых как военнослужащие других подразделений, так и мирные жители курского приграничья.

Аид отметил, что в круговороте смерти создать жизнь «прекрасно».

Также военный подчеркнул, что боевые действия в Курской области отмечается наибольшей плотностью. Данное направление стало самым сложным из всех, с которыми ему доводилось сталкиваться в зоне проведения СВО. По его словам, в начале боёв на Курском направлении бойцов даже не было времени на сон и приёмы пищи.

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В рядах ВСУ процветает дезертирство
NYT: дезертирство в рядах ВСУ в 2024 году увеличилось вдвое
21 октября 2024, 10:29

Фото: iStock/Michele Ursi

В 2024 году число случаев дезертирства в рядах ВСУ увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет New York Times.
«Согласно статистике украинской генпрокуратуры, с января по сентябрь 2024 года 51 тысяча солдат покинула свои части без увольнения. Это в два с лишним раза больше, чем в 2023 году», — говорится в статье.

При этом украинские военные рассказали журналистам издания, что еще активнее ряды ВСУ могут посыпаться после февраля следующего года, так как многие ставили для себя конкретные сроки службы в три года.

Ранее украинское издание «Страна» сообщало, что во второй половине 2024 года дезертирство из рядов Вооружённых сил Украины приняло массовый характер. Самовольное оставление своих подразделений украинские военнослужащие объясняют большими потерями и конфликтами с сослуживцами.

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Бойцы ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ, развернувших флаг Украины в Судже
21 октября 2024, 10:11

Фото: iStock/Jakub Laichter

Бойцы ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ, которые несколько дней назад развернули украинский флаг над газовой насосной станцией в Судже Курской области. Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», его слова передает ТАСС.
«Также было много уничтоженных вэсэушников. Например, те, кто развернул флаг на газонасосной станции в Судже. Но четыре дня не прошло, как мы их всех ликвидировали, а выжившие — два пленных оставшихся — сейчас находятся уже у нас (в плену – ред.). Поэтому Курск за 3 дня (у ВСУ) не получился», — рассказал «Аид».

В Суджанском районе продолжаются интенсивные бои. Российская авиация и артиллерия наносят целенаправленные удары по позициям противника, обеспечивая поддержку наземным войскам. Минобороны РФ сообщает о поражении формирований восьми бригад ВСУ в районах населённых пунктов Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

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Боец «Ахмата» Аид: ВСУ утратили шансы прорваться к Курской АЭС
21 октября 2024, 10:01

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Украинские военные окончательно потеряли шансы прорваться к Курской атомной электростанции. Об этом заявил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
В разговоре с ТАСС боец отметил, что если у ВСУ и были какие-то возможности пробиться к АЭС, чтобы затем заниматься ядерным шантажом России, то только в самом начале прорыва, когда успех могли принести некий эффект неожиданности и тактика так называемого блицкрига.

«Свой единственный шанс Украина уже упустила», — подчеркнул Аид.

На данное направление быстро стянули боеспособные и подготовленные подразделения ВС РФ, которые остановили продвижение противника, продолжил спецназовец. Он подчеркнул, что ВСУ ввели на территорию российского региона значительный контингент своих сил. Порядка 20 тысяч молодых украинцев легло в курскую землю в угоду амбициям «просроченного президента», с сожалением заключил Аид.

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#вс рф
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Российские военные нанесли удар по судостроительному заводу в Запорожье
Рогов: в Запорожье нанесен удар по заводу, где производили морские дроны
21 октября 2024, 09:48

Фото: iStock/Yauhen Akulich

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что солдаты ВС РФ нанесли удар по Запорожскому судостроительно-судоремонтному заводу в Кривой бухте Запорожья, где производили морские дроны. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, удар был произведен с использованием ФАБов с УМПК. Он отметил, что этот завод играет ключевую роль для Вооруженных сил Украины и главного управления военной разведки страны в производстве морских безэкипажных катеров, предназначенных для терактов и атак в Черном море.

Он также добавил, что удар был нанесен в момент, когда происходила погрузка очередной партии готовых безэкипажных катеров, на которой находились как украинские, так и иностранные специалисты.

Кроме того, он подчеркнул, что киевский режим пытается скрыть этот факт, представляя ситуацию так, будто российская армия нацелилась на находящийся в километре от завода ТЦ с продуктовым и строительным супермаркетами.

«Но точный удар нашей армии не оставил никаких шансов на то, что во вранье режима (Владимира) Зеленского, который разворачивает военное производство вблизи жилой застройки, хоть кто-то поверит», — сказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Паспорт спас жизнь участнику СВО, осколки застряли в его страницах
21 октября 2024, 09:47

Фото: iStock/Andrei Metelev

Участнику специальной военной операции спас жизнь российский паспорт. Об этом информирует «Комсомольская правда».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

По словам бойца, он служит водителем. Солдат в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, что в начале октября, когда он перевозил троих бойцов, его автомобиль атаковали украинские БПЛА. Один из дронов взорвался в салоне автомобиля, но всем находившимся в нем удалось выжить. Боец поделился, что после случившегося направился в больницу, где и заметил осколок, который застрял в паспорте.

Ранее появилась информация, что наемники из Латинской Америки, перекинутые к Часову Яру, попросили об эвакуации. По словам одного из военных, весь состав выглядит сильно потрепанным.

До этого командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что бои в Курской области отмечаются наибольшей плотностью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Массовый налёт БПЛА на Россию, бои в Курской области, контратаки под Донецком: последние новости СВО
21 октября 2024, 09:37

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВС РФ наносят точные удары по метам рассредоточения бригад ВСУ в Курской области. Потери среди личного состава и техники противник также несет на Харьковском направлении. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Ситуация на Курском направлении фронта характеризуется интенсивными боевыми действиями, сопровождающимися значительными потерями со стороны ВСУ. За последние несколько недель Киев понес потери, превышающие 25 тысяч человек личного состава, причём только за последние сутки численность ВСУ сократилась ещё на 310 бойцов.

Зафиксированы случаи уничтожения западной бронетехники, в частности, бронетранспортёра М113 под Суджой и шведской боевой машины пехоты CV 9040C в Глушковском районе. Кроме того, бойцами подразделения «Ахмат» был захвачен американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV.

В Глушковском районе неподалеку от села Волфино группа украинской пехоты, попытавшись проникнуть на российскую территорию, была быстро обнаружена и рассеяна артиллерийским огнём. Боевые действия в Кореневском районе около Любимовки характеризуются активным использованием ВСУ беспилотных летательных аппаратов с функцией автоматического захвата целей. Это указывает на попытки ВСУ компенсировать свои потери в живой силе и технике за счёт использования современных технологий. Однако, российские силы эффективно противодействуют этим атакам.

Мародёрство и изнасилования: зачем Украина принудительно эвакуирует жителей Купянска
Мародёрство и изнасилования: зачем Украина принудительно эвакуирует жителей Купянска

В Суджанском районе продолжаются интенсивные бои. Российская авиация и артиллерия наносят целенаправленные удары по позициям противника, обеспечивая поддержку наземным войскам. Минобороны РФ сообщает о поражении формирований восьми бригад ВСУ в районах населённых пунктов Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

В Сумской области российские силы ударили по районам сосредоточения и резервам шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бубликово, Журавка, Искрисковщина и Павловка.


Донецкое направление


ВС РФ продолжают свое наступление на позиции ВСУ в Донецкой Народной Республике, что подтверждается сообщением Министерства обороны России. Так, в течение суток группировка войск «Юг» сумела улучшить свои позиции на переднем крае и осуществила атаки на шесть бригад противника в районах Резниковки, Северска, Веролюбовки, Дальнего, Курахово, Дачного и Константиновки. Также были успешно отражены две контратаки. Вражеские потери в этом секторе составили до 645 бойцов, два пикапа и американское орудие М119.

Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны врага, нанеся ущерб живой силе и технике ВСУ в районах Димитрова, Дзержинска, Новотроицкого, Шевченко и Цукурино. Они также отбили девять атак противника, в результате чего потери ВСУ составили до 460 солдат, американский бронетранспортер М117, две машины «Козак» и другую технику.

Группировка войск «Восток» заняла более выгодные позиции, нанеся потери противнику в районе Доброволья, также успешно отразив контратаку. Потери врага в этой зоне составили до 110 военнослужащих и военную технику.

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Харьковское направление


На Купянском направлении в Харьковской области продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска достигли берегов реки Оскол в районе Сенькова, разделив украинскую группировку на две части, сообщает телеграм-канал «Осведомитель». Сообщается об успешных наступлениях армии РФ у Кругляковки и Колесниковки, где противник пытался провести контратаку. Российские силы также активизировали операции на правом берегу Купянска, особенно в районе Синьковки, где наблюдается продвижение. На территориях, контролируемых противником на левом берегу Оскола, объявлена принудительная эвакуация населения, как отметил портал «Рыбарь».

В северной части Петропавловки ВСУ пытаются налаживать переправу для солдат и доставки боеприпасов, но они подвергаются точечным атакам. Под ударами оказываются также образцы техники НАТО. БТР Stryker столкнулся с российским БПЛА, когда двигался вдоль леса.

Массированная атака БПЛА


В ночь с субботы на воскресенье киевские силы атаковали Россию минимум 110 беспилотниками. Российская ПВО перехватила большинство из них. Наиболее пострадала Курская область, где сбито 43 дрона. Также 27 БПЛА были сбиты над Липецкой областью, 18 — над Орловской. Украинские дроны достигли Нижегородской области, где восемь беспилотников атаковали промзону Дзержинска, в результате чего пострадали несколько пожарных. Кроме того, был атакован оборонный завод им. Свердлова. В Московской области один дрон был сбит над Раменским.

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