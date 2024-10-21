Стало известно, зачем Сырский ездил в Сумы

Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский лично приезжал в Сумы из-за провала украинской операции в Курской области. Об этом заявил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», его слова передает ТАСС.
Он рассказал, что армия России продолжает наступать на территории курского приграничья. При этом украинское командование подтягивает туда все новые резервы, однако переломить ситуацию ВСУ не могут.
По его словам, Курское направление оказалось самым сложным. Здесь на стороне ВСУ воюют иностранный и грузинский легионы, а также американская ЧВК Forward Observation Group. «Аид» пояснил, что иностранцы не являются штурмовиками, а выполняют функции ДРГ, снайперов, групп зачисток, заградительных отрядов.
Читайте также:
Бойцы ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ, развернувших флаг Украины в Судже
«Ахмат» вывел более 100 военных и гражданских из окружения в Курской области
Боец «Ахмата» Аид: ВСУ утратили шансы прорваться к Курской АЭС
«По нашей информации, даже Сырский прибыл в Сумскую область, чтобы как-то пытаться координировать этот обвал, который произошел в Курске. И мы видим, пока мы в Курске перемалываем соединения противника, у нас на фронте идет прорыв. Чего они могут достичь? Да ничего. Они просто самоубиваются», — отметил «Аид».
По его словам, Курское направление оказалось самым сложным. Здесь на стороне ВСУ воюют иностранный и грузинский легионы, а также американская ЧВК Forward Observation Group. «Аид» пояснил, что иностранцы не являются штурмовиками, а выполняют функции ДРГ, снайперов, групп зачисток, заградительных отрядов.
Читайте также:
Бойцы ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ, развернувших флаг Украины в Судже
«Ахмат» вывел более 100 военных и гражданских из окружения в Курской области
Боец «Ахмата» Аид: ВСУ утратили шансы прорваться к Курской АЭС
Элина Позднякова