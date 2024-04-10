Американские военные начали жаловаться из-за отсутствия денег

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В случае отсутствия согласования пакета помощи Украине в конце мая американские и европейский силы окажется без денег, заявила министр армии США Кристин Вормут, передает РИА Новости.
«Не будет денег, чтобы развернутые в Европе силы продолжали миссии, не будет денег на транспортировку, чтобы передислоцировать их, отправить новые, мы не сможем поддерживать свое участие в учениях», – сказала Вормут на слушаниях в Палате представителей.
Ранее, 10 апреля, помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что Вашингтон должен продолжать финансировать Киев, чтобы окупить свои двухлетние инвестиции.
Пакет помощи Украине, который рассматривается Конгрессом с осени прошлого года, предусматривает выделение средств на подготовку украинских войск и расширение военного присутствия США в зонах ответственности европейского командования.
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