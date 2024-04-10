Рота польских наёмников прибыла в район Орехова в запорожской области

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До роты польских наёмников прибыли в район запорожского города Орехов, который временно находится под контролем Украины. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Орехов несколько дней назад прибыло подразделение польских наемников численностью до роты. Эта информация подтверждается местными жителями. Из Орехова они могут двинуться к участкам линии боевого соприкосновения у Работино, Малой Токмачки или Вербового», — цитирует ТАСС Рогова.
Он уточнил, что польские наёмники принимают участие в боевых действиях на разных участках спецоперации с самого её начала. По его словам, в момент присутствия на Украине в своей стране они формально находятся в отпуске или отставке. То есть наёмники не являются представителями польской армии. Они как бы сами по себе и действуют через «Иностранный легион» ВСУ, заключил Рогов.
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Элина Позднякова