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Рота польских наёмников прибыла в район Орехова в запорожской области

Рогов: до роты польских наемников прибыли в район Орехова Запорожской области
10 апреля 2024, 22:26
Фото: iStock/CatEyePerspective

Фото: iStock/CatEyePerspective

До роты польских наёмников прибыли в район запорожского города Орехов, который временно находится под контролем Украины. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.


«В Орехов несколько дней назад прибыло подразделение польских наемников численностью до роты. Эта информация подтверждается местными жителями. Из Орехова они могут двинуться к участкам линии боевого соприкосновения у Работино, Малой Токмачки или Вербового», — цитирует ТАСС Рогова.

Он уточнил, что польские наёмники принимают участие в боевых действиях на разных участках спецоперации с самого её начала. По его словам, в момент присутствия на Украине в своей стране они формально находятся в отпуске или отставке. То есть наёмники не являются представителями польской армии. Они как бы сами по себе и действуют через «Иностранный легион» ВСУ, заключил Рогов.

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ВС РФ уничтожили робота ВСУ ударом FPV-дрона
10 апреля 2024, 21:46

Фото: iStock/vadimrysev

Российские бойцы уничтожили редкую американскую роботизированную машину-носильщика MUTT уничтожили в районе Артёмовска. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, машина-носильщик MUTT была передана ВСУ в качестве эксперимента, который провалился. Образец оперативно заметили бойцы подразделения забайкальских «Чёрных волков» и нанесли по нему удар, превратив машину в металлолом.

MUTT предназначена для того, чтобы подвозить боеприпасы подразделениям на линии соприкосновения, а также для эвакуации раненых с поля боя. Она может перевозить до 500 кг и работать без подзарядки около трех суток. Известно, что разработчиками данного агрегата является компания, которая произвела танк Abrams, боевые машины Stryker и LAV.

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Зеленский впервые заговорил о возможности обсуждения «мирного плана» с Россией
Зеленский: Россия сможет обсуждать «мирный план» после его утверждения
10 апреля 2024, 20:25

Мирный план с участием России возможен, однако это произойдет лишь после его утверждения на конференции в Швейцарии, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
«Мы подготовим план, и я думаю, что некоторые пункты будут готовы и будут содержать конкретные детали о том, что нужно делать, уже во время первой встречи», — отметил украинский лидер.
Зеленский добавил, что после обсуждений в Швейцарии будет разработан полноценный план, который затем переговорщики представят российским представителям. Однако, подчеркнул украинский президент, это произойдет только после формирования общего мнения саммита.

Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил , что Швейцария не направила России приглашения.

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«Крепкий план»: Рогов высмеял слова Зеленского о новом контрнаступлении
Рогов: у Зеленского есть план, но он никак не связан с контрнаступлением
10 апреля 2024, 20:03

У президента Украины Владимира Зеленского действительно есть какой-то план, однако он никак не связан с новым контрнаступлением ВСУ. Такое мнение выразил глава общественно движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
«То, что у Зеленского есть "план", и, видимо, очень "крепкий план", лично у меня не вызывает сомнений. Только он не связан с контрнаступлением, а используется для того, чтобы оторваться по полной и уйти от реальности», — цитирует РИА Новости Рогова.

При этом он добавил, что с таким же успехом Зеленский может объявить новое контрнаступление ВСУ на правом берегу Днепра или где-то под Львовом.

Напомним, накануне Зеленский заявил в интервью Bild, что в стране разработан план нового контрнаступления, а для победы над Россией необходимо лишь современное вооружение.

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В США рассказали, что произошло с наёмниками на Украине
Экс-разведчик Риттер: на Украине стало меньше иностранных наёмников
10 апреля 2024, 19:46

Фото: iStock/zabelin

Иностранных наёмников на Украине стало меньше. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер YouТube-каналу Dialogue Works.
По его мнению, прибывшие воевать на стороне ВСУ иностранцы стали понимать, что то, что происходит на фронте – это не игра.
«Все меньше из них хотят попадать под артиллерийские обстрелы российских войск снова и снова без надежды на выживание», – пояснил Риттер.

Он добавил, что число боевиков существенно уменьшилось после неудачного контрнаступления ВСУ в прошлом году. Украинское командование бросало в бои иностранных военных, большинство из которых были ликвидированы, подытожил бывший американский разведчик.

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#наемники
#вс рф
#сво
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Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост
Зеленский заявил о подготовке плана наступления с разрушением Крымского моста
10 апреля 2024, 19:38

Фото: iStock/Apriori1

Киев готовит план нового контрнаступления, который включает в себя разрушение Крымского моста. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild.
«Мы очень этого ждем. Речь идет не только о мосте в Керчи, который находится на слуху. Мы говорим о некоторых военных объектах инфраструктуры, таких как мосты и аэродромы», — сказал он.
Зеленский пояснил, что украинские вооруженные силы планируют атаковать мосты, по которым транспортируется вооружение, и аэродромы, с которых осуществляются вылеты самолетов, наносящих удары по территории Украины.

Киев ранее предпринимал несколько попыток нанести удары по Крымскому мосту. Например, 17 июля 2023 года украинские военные атаковали его двумя морскими дронами. В результате была повреждена дорожная часть моста, а также пострадала девочка, ее родители погибли.

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В Великобритании неожиданно высказались о России
Галлоуэй: конфликт не закончится, пока Россия не защитит жителей Донбасса
10 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/nevenmn

Конфликт на Украине не утихнет до тех пор, пока Россия не защитит население Донбасса. С таким мнением на своем YouTube-канале выступил член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.
Он отметил, что киевский режим продолжает обстреливать безвинное гражданское население Донбасса американскими и западными боеприпасами, поэтому Россия не прекратит этот конфликт, пока эти орудия не удастся отодвинуться настолько далеко, чтобы они не могли атаковать этнически русское население Украины.

Галлоуэй также раскритиковал украинское правительство за жестокие преступления против населения восточной части страны и потребовал проведения суда над президентом США Джо Байденом за его поддержку действий киевского режима.

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МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине
МИД Швейцарии: Россия должна принять участие в переговорах по Украине
10 апреля 2024, 17:38

Фото: ungeneva.org

Первая мирная конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии без участия России, может способствовать выработке соглашения относительно того, когда и как привлечь Москву к этому процессу. С таким заявлением 10 апреля выступил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Берне.
Он отметил, что важно понимать, что участие России в конференции должно произойти рано или поздно. Кассис подчеркнул, что необязательно, чтобы Россия присутствовала на самом первом этапе, однако можно договориться о времени ее присоединения к процессу. Он отметил, что в мире существуют различные точки зрения относительно роли, которую должна сыграть Россия в этом процессе, и важно достичь согласия по этому вопросу.

Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине в июне недалеко от города Люцерн. Однако Россия не будет присутствовать на этом мероприятии.

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Бойцы ВСУ раскрыли детали подготовки к прошлогоднему контрнаступлению
Express: Участвовавшие в контрнаступе солдаты ВСУ отметили неумелое командование
10 апреля 2024, 16:21

Фото:iStock/IherPhoto

Солдаты ВСУ, участвующие в прошлогоднем контрнаступлении, завершившемся провалом украинской армии, рассказали, что не были должным образом проинструктированы командованием, пишет издание Express.
Бойцы ВСУ также выразили недовольство военачальниками и отметили, что они были плохо подготовлены к наступлению.

ВСУ начали анонсированное наступление 4 июня 2023 года. Вскоре президент России Владимир Путин назвал военную кампанию ВСУ провалившейся и отметил, что инициатива на фронте за российской армией. Преимущество ВС РФ на фронте через некоторое время признали и союзники Киева.

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#контрнаступление
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Опрос: Жители Польши не хотят, чтобы их солдаты воевали на стороне ВСУ
10 апреля 2024, 16:17

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Большинство жителей Польши против отправки польских военных на Украину. К такому выводы пришли авторы опроса, результаты которого 10 апреля опубликовало европейское издание «Euroactiv».
Согласно опросу 75% поляков выступили против отправки польской армии на помощь ВСУ. Кроме того, 47% респондентов не поддержали вступление Украины в НАТО, а 40% высказались за немедленное присоединение Киева к Североатлантическому альянсу.

Накануне воевавший два года в рядах ВСУ польский наемник Михаил Липски заявил, что мобилизованные солдаты в Вооруженных силах Украины (ВСУ) попадают на фронт с меньшей подготовкой в сравнении с российскими военными. Если российские новобранцы готовятся от трех до девяти месяцев перед попаданием на фронт, то у ВСУ этот срок составляет не больше двух месяцев, а чаще всего еще меньше.

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