Американский эксперт назвал санкции США против России неэффективными

23 октября 2025, 14:16

Фото: istockphoto / ronniechua

Новые санкции США не окажут значимого влияния на Россию, поскольку её экономика адаптировалась к ограничениям, тогда как негативные последствия в большей степени ощущаются в Европе. Об этом «Известиям» заявил американский политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.





По его словам, ужесточение давления не повлияет на ход спецоперации, но усилит экономические проблемы Европы, вызывая деиндустриализацию и рост затрат. Эксперт отметил, что Россия перенаправляет торговые потоки в Китай и Индию, снижая зависимость от западных рынков.

«Санкции ничего не дадут. Не знаю, кого они там собираются санкционировать. "Газпром", наверное, или кого еще. Всё, чего они добьются, — Россия перенаправит потоки, заключит сделки с другими странами с расчетами в национальных валютах», — отметил эксперт.