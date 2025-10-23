Американский эксперт назвал санкции США против России неэффективными
Новые санкции США не окажут значимого влияния на Россию, поскольку её экономика адаптировалась к ограничениям, тогда как негативные последствия в большей степени ощущаются в Европе. Об этом «Известиям» заявил американский политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.
По его словам, ужесточение давления не повлияет на ход спецоперации, но усилит экономические проблемы Европы, вызывая деиндустриализацию и рост затрат. Эксперт отметил, что Россия перенаправляет торговые потоки в Китай и Индию, снижая зависимость от западных рынков.
«Санкции ничего не дадут. Не знаю, кого они там собираются санкционировать. "Газпром", наверное, или кого еще. Всё, чего они добьются, — Россия перенаправит потоки, заключит сделки с другими странами с расчетами в национальных валютах», — отметил эксперт.Расмуссен подчеркнул, что санкции не достигнут заявленных целей и приведут к убыткам для Европы. Он также выразил уверенность, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа всё же состоится, хотя и не в ближайшее время.