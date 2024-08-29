Американский генерал раскрыл правду о подержанных F-16 для Украины

Фото: istock/Patrick Gross
Поставленные Киеву истребители F-16 подвержены рискам, связанным с российскими системами противовоздушной обороны (ПВО), а украинским пилотам не хватает необходимого опыта для их эффективного использования. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что многие из F-16, переданные Вооружённым силам Украины, являются «подержанными» и использовались десятилетиями. Эти самолёты остаются уязвимыми перед российскими ракетами ПВО, что ставит под сомнение их способность обеспечить решающее преимущество на поле боя.
Кроме того, украинские пилоты прошли ускоренные и «нестандартные» курсы подготовки на новых истребителях. Один из американских чиновников заявил газете, что такие условия обучения сопряжены с определёнными рисками.
Ранее WSJ также сообщала о первом инциденте с участием переданного Украине F-16, который произошёл 26 августа. Самолёт разбился во время ракетного обстрела, хотя и не был сбит. Причиной катастрофы, по данным издания, могла стать ошибка пилота. Генштаб Украины подтвердил потерю истребителя и гибель пилота.
В то же время, издание Politico сообщало, что Украина планирует получить до 50 истребителей F-16 от западных стран, однако авиационные резервы России значительно превосходят украинские, что создаёт дополнительные трудности для Киева.
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Кроме того, украинские пилоты прошли ускоренные и «нестандартные» курсы подготовки на новых истребителях. Один из американских чиновников заявил газете, что такие условия обучения сопряжены с определёнными рисками.
Ранее WSJ также сообщала о первом инциденте с участием переданного Украине F-16, который произошёл 26 августа. Самолёт разбился во время ракетного обстрела, хотя и не был сбит. Причиной катастрофы, по данным издания, могла стать ошибка пилота. Генштаб Украины подтвердил потерю истребителя и гибель пилота.
В то же время, издание Politico сообщало, что Украина планирует получить до 50 истребителей F-16 от западных стран, однако авиационные резервы России значительно превосходят украинские, что создаёт дополнительные трудности для Киева.
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Елена Перлова