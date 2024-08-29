ВСУ случайно сбили свой истребитель из американского ЗРК Patriot

29 августа стало известно, что солдаты ВСУ расстреляли троих детей возрастом от 10 до 12 лет в районе Малой Локни в Курской области. Также сообщаслось, что украинские радикалы и иностранные наемники насиловали жителей Курской области. Подробнее о зверствах ВСУ в российском приграничье — в материале «Радио 1».