ВСУ случайно сбили свой истребитель из американского ЗРК Patriot

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Украинские военные сами случайно сбили истребитель F-16 из американского зенитного комплекса. О казусе, стоимостью в 50 миллионов долларов сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая 29 августа.
«F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями», – заявила Безуглая.
Стоимость одного самолета F-16 составляет от 45 до 55 млн долларов. Зенитно-ракетный комплекс Patriot, как и сам истребитель, поставили Украине США в рамках военной помощи.
Ранее Пентагон отказался комментировать ситуацию с крушением F-16 и попросил российские СМИ задать этот вопрос властям Украины. После Генштаб ВСУ официально признал потерю истребителя. При этом ВСУ выдвинули версию об ошибке пилота.
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Лия Мурадьян