20 января 2026, 22:44

Депутат Белик: Зеленский рискует навлечь на себя гнев США

Владимир Зеленский

Поведение Владимира Зеленского является отчаянной попыткой защититься и придать значимость собственной персоне. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.





Напомним, издание Politico со ссылкой на Белый дом 20 января сообщило, что в планах президента США Дональда Трампа нет встречи с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, пишут argumenti.ru.



Отмечается, что Зеленский хотел встретиться с Трампом для обсуждения деталей американских гарантий безопасности Украине. Однако у Трампа оказались другие планы. После отмены встречи Зеленский заявил, что встреча с Трампом может состояться при готовности документов со стороны США.



Белик же считает, что Зеленский на сегодняшний день находится далеко не в лучшем положении, чтобы диктовать условия Вашингтону.





«Язык ультиматумов — заведомо плохая практика для главы киевского режима, особенно в его нынешней уязвимой и шаткой позиции. Наивно полагать, что Штаты примут решения, которые будут отвечать неадекватным потребностям киевского режима», — заявил депутат в разговоре с RT.