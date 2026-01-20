«Какой-то вонючкин наркоман»: Раскрыта причина отказа Трампа от встречи с Зеленским в Давосе

20 января 2026, 19:24

Политолог Мартынов: Зеленский не вписывает в повестку Трампа в Давосе

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп не хочет встречаться с Владимиром Зеленским на Давосском экономическом форуме, поскольку у него там запланированы совсем другие задачи. Так считает политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.





Ранее СМИ сообщили, что Трамп намеренно избегает встречи с Владимиром Зеленским на полях Давосского экономического форума, несмотря на желание главы киевского режима обсудить ключевые вопросы по гарантиям безопасности.



Мартынов считает, что «этот Зеленский с какой-то там ерундой» не нужен Трампу в Давосе.





«Трамп поехал в Давос, повёз целый самолёт своих чиновников, чтобы дать, так сказать, бой глобалистам на их территории, на территории Давосского форума. У Трампа там другие задачи. Он теперь, так сказать, перекраивает мир и становится императором Вселенной. Зачем ему какой-то вонючкин наркоман?» — сказал Мартынов в разговоре с Life.ru.