«Какой-то вонючкин наркоман»: Раскрыта причина отказа Трампа от встречи с Зеленским в Давосе
Политолог Мартынов: Зеленский не вписывает в повестку Трампа в Давосе
Президент США Дональд Трамп не хочет встречаться с Владимиром Зеленским на Давосском экономическом форуме, поскольку у него там запланированы совсем другие задачи. Так считает политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп намеренно избегает встречи с Владимиром Зеленским на полях Давосского экономического форума, несмотря на желание главы киевского режима обсудить ключевые вопросы по гарантиям безопасности.
Мартынов считает, что «этот Зеленский с какой-то там ерундой» не нужен Трампу в Давосе.
«Трамп поехал в Давос, повёз целый самолёт своих чиновников, чтобы дать, так сказать, бой глобалистам на их территории, на территории Давосского форума. У Трампа там другие задачи. Он теперь, так сказать, перекраивает мир и становится императором Вселенной. Зачем ему какой-то вонючкин наркоман?» — сказал Мартынов в разговоре с Life.ru.
По его словам, встреча с Зеленским не вписывается в повестку Трампа, который планирует заняться «воспитанием глобалистов», а «приседания» главы киевского режима ему там сейчас ни к чему.
Зеленский уже объявил, что не поедет в Давос, заявив, что ему нужно оставаться на Украине для ликвидации последствий атак на энергетику страны. Тем временем на переговорную площадку в Давосе уже прибыл спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает RT. Там у него запланирована встреча с членами американской делегации.