Названо количество вернувшихся в новые регионы РФ с Украины людей

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Примерно полторы сотни тысяч человек вернулись с Украины в новые российские регионы, заявил в беседе с агентством «Укринформ» нардеп Верховной рады Максим Ткаченко.
Он уточнил, что по данным украинской власти, в Мариуполь возвратились до 70 тысяч человек. Парламентарий подчеркнул, такие цифры являются «ужасными» для киевского режима.
Ткаченко отметил, что на подконтрольной Киеву территории временно перемещенным жителям Новороссии и Донбасса не оказали «должной помощи» — не дали жилье, работу, компенсации и соцподдержку.
Нардеп резюмировал, украинский работодатель предлагает перемещенным лицам низкооплачиваемую работу и относится к людям со скепсисом.
Ранее сообщалось, где продвигаются российские войска.
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Ткаченко отметил, что на подконтрольной Киеву территории временно перемещенным жителям Новороссии и Донбасса не оказали «должной помощи» — не дали жилье, работу, компенсации и соцподдержку.
Нардеп резюмировал, украинский работодатель предлагает перемещенным лицам низкооплачиваемую работу и относится к людям со скепсисом.
Ранее сообщалось, где продвигаются российские войска.
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Никита Кротов