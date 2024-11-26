Британия объявила, что конфликт на Украине вошел в критическую фазу

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Конфликт на Украине достиг критической фазы, что требует усиления обороны стран НАТО. Об этом заявил глава британского Минобороны Джон Хили после переговоров министров обороны Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции. По его словам, Европа должна взять на себя большую ответственность за коллективную безопасность, передает ТАСС.
Хили подчеркнул, что усилия союзников направлены на укрепление восточных границ НАТО, развитие средств ПВО, дальнобойных ракет и совместных промышленных программ в оборонной сфере. Министры также обсуждали увеличение военных расходов для усиления защиты Европы в условиях нарастающих глобальных угроз.
«Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет», — отметил Хили, добавив, что Европа должна активизировать усилия для противостояния новым вызовам.Читайте также:
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Мария Моисеева