Фото: iStock/Im Yeongsik
Иностранные наёмники оказались недостаточно готовы воевать против армии России на Украине. Об этом написал принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ американский военный в статье для Business Insider.
«Немного говорили об этом, немного учили, но ничего такого, что могло бы подготовить меня к боевым действиям на Украине», — приводит издание одного из наёмников.
Он добавил, что многие иностранные венные попадали на Украине в ситуации, к которым их не готовили. Всё происходило не так, как они ожидали. При этом американский экс-наёмник уточнил, что военные США привыкли воевать, имея преимущество в технике и живой силе, однако против ВС РФ в зоне проведения спецоперации они оказались не в самом выгодном положении.
Таким образом, собеседник издания заключил, что Америка слишком долго боролась с повстанцами и забыла, что на самом деле означает война.
Читайте также:
В зоне СВО уничтожен албанский наемник
Под Часовым Яром ликвидирован французский наёмник ВСУ Габен Шупо
Сапер рассказал, как собрал коллекцию нашивок наемников ВСУ в Артемовске
Элина Позднякова