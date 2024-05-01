Сапер рассказал, как собрал коллекцию нашивок наемников ВСУ в Артемовске

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Инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Улуй» рассказал РИА Новости, как во время боев за Бахмут в ДНР собрал «коллекцию» нашивок иностранных наемников Вооруженных сил Украины.
«Там были и «Кракен», и «Азов»* в Бахмуте, кого там только не было, иностранный легион: грузины в черной форме, поляки, американцы. У меня там целая коллекция нашивок валялась. Просто куча», — рассказал собеседник издания.Как утверждает «Улуй», среди наемников ВСУ больше всего было поляков.
Напомним, город Бахмут (Артемовск) взяли под контроль штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки российских войск в мае 2023 года.
Ранее сообщалось, что успех РФ под Очеретино может привести к окружению ВСУ в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* Запрещенная в России террористическая организация.
Алина Юрчак