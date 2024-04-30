Под Часовым Яром ликвидирован французский наёмник ВСУ Габен Шупо

Фото: istock / Dmitry Belyaev
В районе Часового Яра был уничтожен французский наемник Габен Доннио Шупо, который прибыл на Украину в январе 2024 года в качестве инструктора для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 апреля пишет Telegram-канала Foreign Combatants.
Сообщается, что в марте этого года мужчина принял решение присоединиться к боевым действиям лично в составе группы франкоязычных наемников Team Ambush. Его направили под Часовой Яр.
Перед тем как отправиться на Донбасс, Шупо отслужил в 13-й полубригаде Французского иностранного легиона. Он был пулеметчиком и инструктором в различных африканских странах, включая Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Кот-д’Ивуар.
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«В конце марта Шупо был ранен осколками, а 20 апреля был уничтожен в ходе наступления Вооруженных сил Российской Федерации», — отмечает Telegram-канал.
Перед тем как отправиться на Донбасс, Шупо отслужил в 13-й полубригаде Французского иностранного легиона. Он был пулеметчиком и инструктором в различных африканских странах, включая Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Кот-д’Ивуар.
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Артем Кузьмин