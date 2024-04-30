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Российские войска ликвидировали албанского наемника Кеваре Кекича на Авдеевском направлении. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.
По имеющейся информации, иностранный боевик воевал в составе 3-й штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, Кекич был активистом одной из неонацистских партий.
Прежде о судьбе иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, рассказал польский боец Михал Липский. Он заявил, что украинские солдаты, которые хотели сражаться, погибли в боях. По его наблюдениям, боевики не имеют мотивации, поэтому погибают. Говоря об украинской армии он отметил, что она плохо подготовлена.
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