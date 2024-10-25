Удар по ВСУ в Курской области, бои под Суджей, продвижение под Покровском: последние новости СВО

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Российские силы продвигаются к центру Селидово на Покровском направлении. В Курской области ВС РФ наносят массированные удары по местам дислокации ВСУ. О том, как складывается обстановка в зоне СВО по направлениям расскажет «Радио 1».
Курская область
В Курской области заблокировано 2000 военнослужащих ВСУ, российская армия начала операцию по ликвидации этой группировки, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Казани по итогам саммита БРИКС. Ожидается, что зачистка курской группировки может завершиться до конца октября. За последний месяц Украина потеряла 26 000 своих солдат на этом направлении.
Министерство обороны России сообщает, что за сутки подразделения группировки «Север» отразили три контратаки противника в районе населённых пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово. Интенсивные боестолкновения продолжаются в Суджанском районе у Киреевки.
Купянское направление
На фоне продвижения российских войск к реке Оскол ВКС России уничтожают вражеские переправы, чтобы лишить противника возможности снабжения и манёвра. В районе Купянска проводится разведка местности с целью выявления новых позиций противника, сообщает «Фронтовая птичка». Также активно используются ФАБ-1500 с УМПК.
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Покровское направление
На Покровском направлении российские силы уверенно продвигаются к центру Селидово, с успехом развиваясь в Новоселидовке. Противник использует сотни дронов в сутки, чтобы остановить наступление ВС РФ.
Донецкое направление
Согласно данным Министерства обороны РФ, подразделения «Юг» заняли более выгодные позиции и нанесли удары по ВСУ в районах Семеновки, Дальнего, Звановки, Северска, Веселого Гая, Ильинки, Елизаветовки, Часова Яра и Курахово. За сутки потери противника на этом направлении составили более 785 военнослужащих, а также были уничтожены восемь автомобилей, два 152-миллиметровых орудия Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, три бронетранспортера М113 производства США и три 105-миллиметровых орудия М119.
Харьковское направление
В Харьковской области российские войска продолжают улучшать свои тактические позиции на переднем крае. По данным Министерства обороны РФ, формированиям ВСУ был нанесен урон в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Охримовка, где противник потерял до 95 человек личного состава и два склада с боеприпасами.
Разведывательные отряды ВС РФ фиксируют скопления сил ВСУ, а расчеты беспилотников наносят огневые удары. За сутки было уничтожено до 10 военнослужащих ВСУ. В целом, за прошедшие сутки потери противника составили до 380 человек, из которых около 290 на Сумском направлении.
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