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Удар по ВСУ в Курской области, бои под Суджей, продвижение под Покровском: последние новости СВО

25 октября 2024, 09:53
Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

Российские силы продвигаются к центру Селидово на Покровском направлении. В Курской области ВС РФ наносят массированные удары по местам дислокации ВСУ. О том, как складывается обстановка в зоне СВО по направлениям расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области заблокировано 2000 военнослужащих ВСУ, российская армия начала операцию по ликвидации этой группировки, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Казани по итогам саммита БРИКС. Ожидается, что зачистка курской группировки может завершиться до конца октября. За последний месяц Украина потеряла 26 000 своих солдат на этом направлении.



Министерство обороны России сообщает, что за сутки подразделения группировки «Север» отразили три контратаки противника в районе населённых пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово. Интенсивные боестолкновения продолжаются в Суджанском районе у Киреевки.


Купянское направление


На фоне продвижения российских войск к реке Оскол ВКС России уничтожают вражеские переправы, чтобы лишить противника возможности снабжения и манёвра. В районе Купянска проводится разведка местности с целью выявления новых позиций противника, сообщает «Фронтовая птичка». Также активно используются ФАБ-1500 с УМПК.

Фото: istockphoto/Evgeny555

Покровское направление


На Покровском направлении российские силы уверенно продвигаются к центру Селидово, с успехом развиваясь в Новоселидовке. Противник использует сотни дронов в сутки, чтобы остановить наступление ВС РФ.


Донецкое направление


Согласно данным Министерства обороны РФ, подразделения «Юг» заняли более выгодные позиции и нанесли удары по ВСУ в районах Семеновки, Дальнего, Звановки, Северска, Веселого Гая, Ильинки, Елизаветовки, Часова Яра и Курахово. За сутки потери противника на этом направлении составили более 785 военнослужащих, а также были уничтожены восемь автомобилей, два 152-миллиметровых орудия Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, три бронетранспортера М113 производства США и три 105-миллиметровых орудия М119.


Харьковское направление


В Харьковской области российские войска продолжают улучшать свои тактические позиции на переднем крае. По данным Министерства обороны РФ, формированиям ВСУ был нанесен урон в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Охримовка, где противник потерял до 95 человек личного состава и два склада с боеприпасами.

Разведывательные отряды ВС РФ фиксируют скопления сил ВСУ, а расчеты беспилотников наносят огневые удары. За сутки было уничтожено до 10 военнослужащих ВСУ. В целом, за прошедшие сутки потери противника составили до 380 человек, из которых около 290 на Сумском направлении.

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Путин высказался об окружении ВСУ в Курской области
Путин: ВСУ даже не понимают, что они в окружении в Курской области
25 октября 2024, 10:22

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Боевики ВСУ, которые заблокированы в Курской области российскими силами, даже не понимают, что они в окружении. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для телеканала «Россия».
«В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении», — отметил глава государства.

Накануне Путин заявлял, что ВС РФ приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области. По его словам, часть подразделений ВСУ в составе порядка двух тысяч человек окружена российскими военными в Курской области. В настоящее время бойцами ВСУ предпринимаются попытки разблокировать группировку извне или прорваться изнутри, но они не увенчиваются успехом. Теперь ВС РФ ликвидируют эту группировку.

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Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области
25 октября 2024, 10:13

Президент России Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин заявил, что стабильное управление окруженными подразделениями Вооруженных сил Украины под Курском потеряно. Об этом он сообщил в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для телеканала «Россия», информирует РИА Новости.
«В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении», — сказал Путин.

Ранее президент России сообщил, что около двух тысяч украинских солдат заблокированы российскими войсками в этом регионе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее украинский военнопленный Владимир Грачев рассказал, что во время обучения на Украине мобилизованным показывали, как пользоваться американским ручным гранатометом SMAW, однако реальной практики стрельбы не предоставляли.

До этого появилась информация, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Боец ММА Якубов* отправился на СВО, его уголовное преследование прекращено
25 октября 2024, 09:40

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Боец ММА Ильяс Якубов*, находившийся в СИЗО, был направлен в зону специальной военной операции (СВО) после того, как его уголовное дело было прекращено. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«Якубова* забрали на СВО, уголовное дело в его отношении было прекращено», — рассказал собеседник.

Якубов*, который ранее был арестован за оправдание терроризма, добился переквалификации обвинения на возбуждение ненависти или вражды. Это позволило ему подать прошение в Министерство обороны России о направлении на СВО, так как статья о терроризме не давала такой возможности. Отмечается, что Якубов* «горел желанием» участвовать в спецоперации, следствие пошло ему навстречу.

Напомним, что в октябре 2023 года Чертановский суд Москвы отправил Якубова* в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание или призывы к терроризму) с максимальным сроком лишения свободы от 5 до 7 лет.

В августе 2024 года Якубов* был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. На данный момент он остается в этом перечне.

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Опубликованы первые панорамные кадры оставляемого ВСУ Селидово
25 октября 2024, 09:26

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Подразделения ВСУ оставляют город Селидово, который уже почти полностью окружён российскими войсками. Появились первые панорамные кадры населённого пункта, из которого отступает противник.
Соответствующую видеозапись опубликовало РИА Новости. Объективный контроль свидетельствует о том, что части ВСУ спешно покидают жилые кварталы города и его окрестности. Тем не менее, отдельные опорные пункты противника и очаги сопротивления ещё остаются. Накануне полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что ВС РФ берут украинскую группировку в Селидово «в клещи». Для этого, по его словам, российские войска перекрыли все пути снабжения города.

Селидово имеет важное стратегическое значение для российской армии. За ним для российских военных открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из крупнейших населённых пунктов на западе ДНР. Кроме того, части ВС РФ получат возможность наступления в тыл кураховской группировке противника.





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#днр
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#сбу
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Военнопленный ВСУ рассказал о недостаточной подготовке к использованию иностранного оружия
Пленный: солдат ВСУ учили пользоваться гранатометом, но не давали стрелять
25 октября 2024, 09:19

Фото: istockphoto/anmbph

Украинский военнопленный Владимир Грачев рассказал, что во время обучения на Украине мобилизованным показывали, как пользоваться американским ручным гранатометом SMAW, однако реальной практики стрельбы не предоставляли. Об этом информирует РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

По словам Грачева, обучение проходило в лесу Житомирской области, где военнослужащим лишь продемонстрировали, как взводить гранатомет, но не дали возможности выстрелить. Он добавил, что SMAW стало единственным иностранным оружием, с которым он столкнулся за почти год службы в рядах ВСУ.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины хаотично покидают свои позиции, которые расположены в окрестностях населенного пункта Серебрянка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
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#всу
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Стало известно о хаосе на позициях ВСУ в Серебрянке
Марочко: военные ВСУ хаотично бегут со своих позиций и обстреливают сослуживцев
25 октября 2024, 08:45

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины хаотично покидают свои позиции, которые расположены в окрестностях населенного пункта Серебрянка в ДНР. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, после освобождения российскими военными населенного пункта Серебрянка в Серебрянском лесничестве наблюдаются признаки потери управления украинскими войсками.

Он отметил, что по данным средств объективного контроля, зафиксированы случаи хаотичного покидания позиций украинскими боевиками и их перемещения на неподготовленные рубежи.

Марочко пояснил, что координация и контроль таких действий со стороны украинского командования, вероятно, не осуществлялись, так как несколько раз «кочующие» боевики вступали в перестрелку с другими подразделениями вооруженных формирований Украины в этом районе, а также подвергались дружественному огню.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что по портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины был нанесен удар. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#владимир путин
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#удар
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Минобороны: Российские войска уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области
25 октября 2024, 08:35

Фото: istockphoto/ZenitX

В приграничном районе Курской области российские военные Черноморского флота из войсковой группировки «Север» атаковали колонну техники ВСУ. В результате были уничтожены все 20 машин, составлявших конвой.
О ходе боя рассказал командир взвода морской пехоты с позывным Коловрат, слова которого приводит пресс-служба министерства обороны РФ. По его словам, было организовано две огневых засады с использованием БТР-82А. Противник двигался колонной до 20 единиц техники, среди которых были американские бронемашины (БМП) Stryker и MaxxPro, а также несколько украинских «Козаков».

Один российский БТР огнём встречал БМП противника, второй добивал, продолжил рассказ российский боец. Сначала в ход шли бронебойные снаряды, а украинских десантников, которые пытались эвакуироваться из подбитых машин, добивали из пулемётов. Наводчик-оператор первого БТР с позывным Каспер сообщил, что лично уничтожил три машины, расстреляв их в упор, когда они остановились для того, чтобы высадить пехоту.

В министерстве обороны отметили, что благодаря успешным действиям морских пехотинцев Черноморского флота в Курской области противник ежедневно несёт потери и оставляет ранее захваченные территории.

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#курская область
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Знаменитый актер поддержал добровольцев, отправляющихся в зону СВО
Александр Пашутин посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве
25 октября 2024, 08:27

Народный артист России Александр Пашутин (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

24 октября 2024 года в Едином пункте отбора на военную службу по контракту, расположенном на улице Яблочкова, побывал народный артист России Александр Пашутин. Об этом информирует Агентство городских новостей «Москва».
Знаменитый актер, известный по ролям в таких фильмах, как «Экипаж», «Из жизни начальника уголовного розыска» и «ТАСС уполномочен заявить», пришел поддержать добровольцев, отправляющихся в зону специальной военной операции. Пашутин встретился с военнослужащими и сотрудниками пункта отбора, отметив высокую организацию работы.

«Меня поразили слаженность и четкость действий. Я очень люблю армию, неоднократно снимался в военных фильмах, армейский дух мне близок. Выбор наших добровольцев – это не просто профессия, это их духовный порыв», — сказал он.

Александр Пашутин также выразил благодарность государству за поддержку военнослужащих. Он отметил, что рад видеть, как власти заботятся о военных.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#актёр
#сво
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По портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины был нанесен удар
Подполье: по портовой зоне одесского города Белгород-Днестровский нанесен удар
25 октября 2024, 07:42

Фото: iStock/teksomolika

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по портовой зоне города Белгород-Днестровский Одесской области Украины. Об этом информирует РИА Новости.
По словам подпольщика, взрыв от удара ощущался в центре города.

«В Белгород-Днестровский только что, в портовую зону, приземлилось неопознанное чудо», — заявил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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