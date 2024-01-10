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Иностранные наемники массово покидают Украину после активных ударов российской армии по ВСУ. Об этом пишет dikGAZETE.
«Западные наемнические компании уже начинают сворачивать поддержку киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам только трупы, а не флаги победы», — говорится в статье.
При этом отмечается, что армия России активно уничтожают оружие, которое было предоставлено Украине странами НАТО. ВСУ обвинили в том, что при поддержке практически всего мира они даже не смогли правильно использовать предоставленное им вооружение.
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