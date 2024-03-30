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Соединённые Штаты покрывают себя позором в ходе конфликта на Украине. Однако расплачивается за это украинский народ.
Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. В своём YouTube-канале он напомнил о недавнем визите в Киев сенатора Линдси Грэма. По словам отставного военного, американский политик изо всех сил убеждал киевское руководство отправить на фронт больше людей.
Подполковник считает такие действия аморальными, поскольку очевидно, что «пути к победе нет». Эксперт подчеркнул, что США продолжают позориться, участвуя в украинском конфликте, так как гордость и высокомерие Вашингтона не позволяет признать, что он давно проигран. Дэвис задал риторический вопрос: стоит ли вкладывать ещё 60 миллиардов долларов в дело, которое не может завершиться успехом? По мнению военного, Белому дому пора взглянуть в глаза правде и признать очевидное: конфликт проигран.
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«Он старается толкнуть как можно больше мужчин на бессмысленную смерть», — охарактеризовал Дэвис позицию сенатора.
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Александр Бойцов