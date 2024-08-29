Генштаб ВСУ признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16

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Генштаб ВСУ признал потерю первого переданного Украине американского истребителя F-16 в результате крушения. Отмечается, что связь с пилотом пропала во время захода на цель, а позже выяснилось, что он погиб.
«Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — приводит слова источника в ведомстве украинское издание УНИАН.На данный момент в месте падения истребителя работает комиссия украинского Минобороны, чтобы разобраться в причинах случившегося.
Ранее о крушении первого F-16 на Украине сообщала газета The Wall Street Journal. По данным издания, крушение произошло в понедельник, 26 августа, погиб пилот Алексей Месь.
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