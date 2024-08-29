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Генштаб ВСУ признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16

29 августа 2024, 20:20
Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Генштаб ВСУ признал потерю первого переданного Украине американского истребителя F-16 в результате крушения. Отмечается, что связь с пилотом пропала во время захода на цель, а позже выяснилось, что он погиб.
«Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — приводит слова источника в ведомстве украинское издание УНИАН.
На данный момент в месте падения истребителя работает комиссия украинского Минобороны, чтобы разобраться в причинах случившегося.



Ранее о крушении первого F-16 на Украине сообщала газета The Wall Street Journal. По данным издания, крушение произошло в понедельник, 26 августа, погиб пилот Алексей Месь.

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В Сумской области ударом «Искандера» уничтожили РЛС Cobra и машины РСЗО «Град»
29 августа 2024, 20:51

В Сумской области ракетным ударом из комплекса «Искандер» уничтожили немецкую РЛС Cobra, боевую и транспортно-заряжающую машины РСЗО «Град». Об этом сообщает Минобороны России. Стоянку военной техники ВСУ обнаружили в селе Постольное при помощи разведывательного дрона.
«В результате ракетного удара уничтожены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA немецкого производства, боевая машина РСЗО «Ураган», боевая машина РСЗО «Град», транспортно-заряжающая машина РСЗО», — пояснили в министерстве.
В ведомстве также добавили, что вместе с тем были уничтожены семь боевых бронированных машин, два трала для перевозки техники и три пикапа.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ признал потерю первого переданного Украине американского истребителя F-16 в результате крушения. Отмечалось, что связь с пилотом пропала во время захода на цель, а позже выяснилось, что он погиб.

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Правительство изменило список документов для ветеранов СВО
В РФ расширили список документов для удостоверения ветерана СВО
29 августа 2024, 20:38

Фото: Минобороны РФ

Правительство России расширило список документов для получения удостоверения ветерана СВО. Статус ветерана боевых действий вправе получить не только те, кто заключил контракт с Минобороны.
Удостоверения ветерана вправе получить все, кто заключал договор с организациями, которые содействовали ВС РФ в ходе СВО. Это касается и организаций на территории ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

В сборе документов могут помочь сотрудники Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

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Изнасилования и расстрел детей в спину: Зверства украинских боевиков в Курской области
Боевики ВСУ расстреляли детей в районе Малой Локни в Курской области
29 августа 2024, 20:14

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

29 августа стало известно, что солдаты ВСУ расстреляли троих детей возрастом от 10 до 12 лет в районе Малой Локни в Курской области. Также сообщаслось, что украинские радикалы и иностранные наемники насиловали жителей Курской области. Подробнее о зверствах ВСУ в российском приграничье — в материале «Радио 1».

Расстреляли детей в спину

О произошедшем рассказал замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет. Военнослужащий сравнил действия украинских войск с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны.

«Посадили трех детей, ориентировочно 10-12 лет, на мотоцикл с коляской. Показали, в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину», — рассказал боец.
Он обратил внимание на то, что это не первый и не единственный случай убийства мирных граждан в Малой Локне. Так, на площади около магазина собрались несколько пожилых людей, у которых не было возможности эвакуироваться пешком. Пока люди ждали транспорт, над ними завис коптер-разведчик, после чего вышли два украинских бойца и расстреляли их.

Военный добавил, что не знает точное количество гражданских, убитых украинской армией, но их число не превышает десять человек.
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Похищения мирных жителей Курской области

Украинские боевики пытаются похищать мирных жителей Курской области. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник рассказал РИА Новости, что бойцы ВСУ хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении.

«Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» — сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что украинские военные не пытаются соблюдать какие-либо нормы, они совершают подобные нападения скрытно, «как террористы». Посол также отметил, что были составлены предварительные списки пропавших людей, которые не являются финальными. Случаями активно занимаются Минобороны России и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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Появились кадры работы БПЛА на Ореховском направлении по позициям и техники боевиков ВСУ

Сексуальное насилие в Курской области

Мирошник также сообщил, что украинские наемники и радикалы насилуют мирных жителей региона.

«Есть данные о сексуальном насилии, которое предпринимали и иностранные наемники, и украинские радикалы», — заявил посол.
Он отметил, что Киев на территорию региона отправил «весь сброд», представляющий националистические радикальные формирования.

По словам Мирошника, украинский президент Владимир Зеленский был не против избавиться от этих радикальных группировок, отправив их дальше от столицы на «утилизацию». Посол подчеркнул, что эти формирования являются участниками террористических действий на территории Курской области.

Расстрел машины эвакуирующихся жителей Курской области

Жительница села Погребки под Курском рассказала, что ее семья эвакуировалась на двух машинах. В первом авто ехали супруг и зять, а во втором она, сын и сестра мужа. Восемь танков ВСУ выехали навстречу и начали расстреливать транспортные средства. Почти все смогли съехать в кювет, выбраться из машины и укрыться. Муж женщины не успел свернуть, и танки ударили по его автомобилю. К счастью, россиянину удалось выжить.

Ранее житель Курской области рассказал, что вывез всех жителей обстреливаемой деревни Солдатского района, а сам остался.

«У нас 12 человек всего в деревне — она маленькая. Я и отец остались, потому что нужно здесь быть кому-то», — поделился он.
Кроме своей деревни, россиянин помогал вывозить людей из Суджанского района. Как рассказал мужчина, выжить удалось не всем — на дорогах было замечено много тел гражданских.

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#курская область
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Минобороны США не ответило на вопрос о крушении F-16 на Украине
В Пентагоне отказались комментировать крушение истребителя F-16 на Украине
29 августа 2024, 20:00

Фото: istockphoto/KuntalSaha

В Министерстве обороны США отказались комментировать первое крушение американского истребителя F-16 на Украине. Пентагон рекомендовал переадресовать этот вопрос к украинским властям.
«По данному вопросу просим вас обратиться к властям Украины» – передает 29 августа официальный комментарий ведомства ТАСС.

О крушении американского самолета 26 августа сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на администрацию США. При этом СМИ уточнили, что истребитель упал из-за ошибки пилота, а не в результате атаки Вооруженных сил России.

О падении F-16 также заявляли украинские политики. По данным киевских властей, в результате крушения по гиб пилот – подполковник авиации Украины Алексей Месь

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Военэксперт Гундаров объяснил важность Покровского направления в ДНР для ВС РФ
29 августа 2024, 18:34

Фото: iStock/Evgeny555

Военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что Покровское направление в ДНР и освобождение российскими войсками Покровска важно для ВС РФ тем, что там работает единственная оставшаяся на Украине шахта по добыче коксующегося угля.
«Он нужен для производства металла, стали и прочей металлической продукции. Прежде всего, это нужно для танков, для артиллерии. Вторая причина — это то, что в Покровске сходятся четыре железнодорожных направления. То есть это крупный транспортный узел», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Гундаров.

Специалист выразил уверенность в том, что в конечном счёте российским войскам удастся взять Покровск, и тогда вся логистическая цепочка ВСУ будет нарушена.

А военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец раскрыл, какова численность ВСУ в Курской области, сославшись на различные источники информации.

«Украинские, наши, белорусские, американские и так далее. Мозги враскоряку идут. Я попытался вывести нечто среднее. Там, по-моему, лежит правда. Там что-то объективное есть. Я бы сегодня сказал, что на территории Курской области находится группировка ВСУ численностью где-то от 15 до 20 тыс. солдат», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Баранец.

Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик F-16 потерпел крушение на Украине.

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#виктор баранец
#спецоперация
#украина
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«Выезжайте»: Депутат Рады обратился к жителям Красноармейска
Депутат Гончаренко* просит украинцев выезжать из Красноармейска
29 августа 2024, 18:26

Фото: Минобороны РФ

Депутат Рады Алексей Гончаренко* обратился к гражданским украинцам в связи с ситуацией в Красноармейске и просил покинуть территорию. Это заявление депутат сделал в Telegram-канале 29 августа.
«На Покровском (Красноармейском) направлении ситуация критическая. Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске — выезжайте», – написал депутат.

Ранее депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «‎Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ без боя оставили позиции на красноармейском направлении в ДНР. Армия России продолжает продвигаться в ДНР, освобождая от боевиков населенные пункты.

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* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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#депутат
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Самолёт F-16 потерпел крушение на Украине
29 августа 2024, 18:22

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Истребитель-бомбардировщик F-16 потерпел крушение на Украине. Это произошло в понедельник, 26 августа.
О катастрофе военного самолёта сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя администрации США. Отмечается, что это произошло всего через несколько недель после того, как первые истребители американского производства появились на Украине.

По сообщению издания, самолёт не был сбит. Причиной падения F-16 названа ошибка пилота «в условиях массированного ракетного обстрела». В Пентагоне это сообщение комментировать не стали.

Первая партия из шести истребителей F-16 прибыла на Украину 31 июля. К лету следующего года Киев рассчитывает получить в своё распоряжение 84 таких самолёта.

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#сша
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#киев
#истребители
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«Наше правительство нагло врет»: Выживший при штурме колонии солдат ВСУ
Выживший при штурме ИК-11 под Курском пленный ВСУ рассказал об угрозе расстрела
29 августа 2024, 18:12

Появилось видео с единственным выжившим военнопленным, который участвовал в штурме ВСУ на колонию ИК-11 в Малой Локне Курской области. На кадрах пленный рассказал, что солдат заставили идти на штурм под угрозой расстрела.
Солдат 95-й аэромобильной штурмовой бригады ВСУ сообщил, что изначально его насильно задержали и мобилизовали сотрудники ТЦК. После трехмесячного обучения мужчину с улицы отправили на границу с Россией.
«В Курской области нас построили и приказали идти на штурм. В противном случае нам угрожали расстрелом. Под угрозой смерти мы пошли на штурм. Все мои товарищи погибли, я был ранен и сдался в плен», – говорит солдат ВСУ.



Пленный рассказал, что российские солдаты оказали ему медицинскую помощь после ранения, а после эвакуировали на безопасную территорию.
«Наше правительство нам нагло врет», – высказался пленный из Украины.

Российские бойцы 6 августа отразили атаку ВСУ на исправительную колонию №11. Солдаты ВС РФ смогли удержать оборону, несмотря на численное превосходство противника.

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#украина
#курская область
#спецоперация
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Четыре энергоблока украинских АЭС отключились из-за повреждения энергосистемы
29 августа 2024, 16:44

Фото: iStock/Wlad74

Четыре энергоблока украинских АЭС оказались обесточены из-за повреждения энергосистемы страны. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале. По его словам, речь идет о частичном отключении двух атомных станций.
«Речь об энергоблоках номер один, три и четыре Ровенской АЭС, а также энергоблоке номер три Южно-Украинской АЭС», — написал Ермак.
Ранее эксперт Института энергетических стратегий Украины Юрий Корольчук заявлял, что энергосистема Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать. Уточнялось, что это приведет к полному падению энергосистемы. Эксперт отметил, что на холодное время года имеется ряд сценариев.

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