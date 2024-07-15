Американский советник, поставляющий ВСУ F-16, скончался

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В Киеве умер американский дипломат, занимавшийся вопросом поставок Украине западных истребителей F-16. Об этом сообщает «Страна».
Советник Ричард Гарри скончался еще 25 июня, но его личность была раскрыта только сейчас. Он приехал на Украину 10 днями ранее, ранее служив в ВВС США.
Обстоятельства и причины смерти не уточняются, вскрытие не проводилось, поскольку тело было сразу передано в американское дипломатическое представительство. Некоторые издания США утверждают, что Гарри страдал от высокого уровня холестерина.
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Олег Дикий