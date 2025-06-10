Американский телеканал ABC перепутал Харьков с сектором Газа
Американский телеканал WPLG Local 10 перепутал Харьков с сектором Газа, рассказывая об обстреле украинского города. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что телеканал показал сюжет об атаке на Харьков, представив на экране записи ударов по сектору Газа. Журналистов даже не смутило большое число темнокожих людей в кадре. Видеозапись была подписана как «Харьков под самым мощным ударом».
Американцы сразу же увидели ошибку и забросали канал язвительными комментариями. После этого WPLG Local 10, который является дочерней компанией телеканала АВС, удалил материал со своего официального сайта и канала в YouTube.
Это не первый промах американских журналистов. Ранее телеканал CNN перепутал бывшего президента США Барака Обаму с международным террористом Усамой бен Ладеном. В эфире шёл сюжет о перемещении нелегальных мигрантов в Гуантанамо. В момент, когда телеведущий говорил о ближайшем соратнике бен Ладена Абу Зубайде, на экране появилась надпись: «союзник Обамы бен Ладена Абу Зубайда».
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