Киев окутан черным дымом после серии взрывов
Столицу Украины заволокло черным дымом после серии взрывов, произошедших в Оболонском районе. По информации, опубликованной в украинских СМИ, над городом поднимается огромный столб дыма.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах и сообщил о пожаре в промзоне, который, по предварительным данным, произошел на складах. В связи с инцидентом была объявлена воздушная тревога не только в Киеве, но и в нескольких областях Украины, включая Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую и Черниговскую.
Киевские власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности и оставаться в укрытиях до окончания тревоги. В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска продолжают наносить прицельные удары по местам расположения личного состава и техники Вооруженных сил Украины. Ситуация остается напряженной.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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