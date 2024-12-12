Башкирский танкист, оставшись без руки, увел машину с линии огня и спас экипаж

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Механик-водитель башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина с позывным «Робин» проявил невероятное мужество во время выполнения боевой задачи на Краснолиманском участке фронта. В ходе обстрела танковый экипаж попал под огонь, а «Робин», несмотря на серьезную травму — потерю руки, смог увести танк с линии огня, спасая своих товарищей. Об этом пишет РИА Новости.
Командир взвода с позывным «Подхват», который находился в экипаже, отметил, что механик-водитель продолжал управлять танком одной рукой до тех пор, пока не потерял сознание. По словам командира батальона полковника Александра Сопина, он уводил машину еще метров 400-500 из-под огня, под атаками дронов-камикадзе ВСУ. Отмечается, что вытащили его, когда он потерял сознание.
На данный момент «Робин» находится в московском госпитале, где проходит реабилитацию. Его товарищи по экипажу поддерживают связь с ним и вспоминают этот день с гордостью и уважением.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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На данный момент «Робин» находится в московском госпитале, где проходит реабилитацию. Его товарищи по экипажу поддерживают связь с ним и вспоминают этот день с гордостью и уважением.
«Постоянно с ним созваниваемся, вспоминаем это уже, ну, с хорошими мыслями. Решили, что это общий наш день рождения будет», — рассказал «Подхват».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова