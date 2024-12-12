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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

МО РФ: ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских БПЛА
Фото: istockphoto/NiseriN

Фото: istockphoto/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канал проинформировало Минобороны РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

«Над территорией Курской области уничтожено четыре БПЛА, один – над территорией Чеченской Республики, три – над территорией Республикой Северная Осетия-Алания и восемь – над территорией Республики Крым», — указано в сообщении.



По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что российские войска вошли в село Шевченко в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские войска вошли в село Шевченко в ДНР
Рогов: российские войска вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР
12 декабря 2024, 07:13

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
«Наши войска вошли в село Шевченко, там начались бои», — поделился он.

По его словам, обхват Курахова сужается. Угроза полного окружения украинских войск, оставшихся в городе, становится все более очевидной. Рогов также отметил, что в самом Курахово продолжаются интенсивные бои, инициатива находится на стороне российской армии. По его словам, военные ВС РФ шаг за шагом вытесняют ВСУ к западным окраинам города. Председатель комиссии Общественной палаты РФ добавил, что враг постепенно отступает в промышленную зону, где создал укрепленные позиции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Минобороны РФ отчитались об атаке ВСУ на Таганрог ракетами ATACMS
12 декабря 2024, 06:53

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь на 11 декабря российский Таганрог был атакован шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом рассказали в Минобороны России.
«Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет «ATACMS» американского производства», — сообщает пресс-служба ведомства.

Две выпущенные ракеты были сбиты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь». Оставшиеся четыре изменили траекторию полета благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы.

В результате падения ракет есть пострадавшие среди личного состава. Также были незначительно повреждены два здания на технической территории аэродрома и три военных автомобиля. К тому же повреждения получили гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.

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#бпла
#всу
#ракеты
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Бутусов: армия РФ без боя заняла мощный укрепрайон, так как ВСУ не отправили туда военных
12 декабря 2024, 06:41

Фото: iStock/Evgeny555

Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что мощный укрепрайон под Покровском достался армии РФ без боя, так как ВСУ не отправили туда военных. Этим поделились в издании «Страна.ua».
«Зашли туда раньше, чем военное командование направило туда хотя бы одного человека. В результате потрачены десятки миллионов, и весь этот укрепрайон наше командование подарило российским войскам», — заявил Бутусов.

В сообщении говорится, что по итогу укрепления достались российской армии без боя. При этом на возведение сооружений было направлено несколько десятков миллионов гривен.

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Минобороны РФ: морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
12 декабря 2024, 05:49

Фото: iStock/zim286

Бойцы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Этим поделились в Минобороны России.
«Получив координаты, расчет РСЗО БМ-21 «Град» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра», — сообщили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что после завершения боевых задач военная машина быстро покидает позицию и уходит в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки. Расчеты ракетных систем «Град» всегда находятся в боевой готовности и по команде передислоцируются на огневые позиции.

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#всу
#минобороны
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Соскин: Зеленский не готов участвовать в переговорах по модели Орбана
12 декабря 2024, 05:16

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал о неготовности Владимира Зеленского участвовать в мирных переговорах по модели премьер-министра Виктора Орбана. Этим политик поделился во время эфира на своем YouTube-канале.
«Видно, что Зеленский к такой модели совершенно не подготовлен, не компетентен. Это не его кредо абсолютно», — заявил Соскин.

По словам политика, модель Орбана является все более актуальной и действенной. Также происходящие изменения вынудят Зеленского реагировать и подстраиваться под них.

Напомним, что 11 декабря Виктор Орбан заявил об отказе Зеленского принять его предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными.

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#зеленский
#переговоры
#виктор орбан
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Аналитик Гагин: ВСУ бросили свою пехоту в Курахово для спасения техники и командиров
12 декабря 2024, 04:16

Фото: iStock/Irina Piskova

ВСУ бросили свою пехоту на верную смерть в Курахово Донецкой народной республике чтобы эвакуировать технику и командиров. Об этом рассказал военный аналитик Ян Гагин для РИА Новости.
«Судя по украинскому сегменту интернета, ясно, что все командиры уже эвакуировались, технику практически всю эвакуировали, также большую часть операторов дронов. А пехоту там бросили просто погибать, давая возможность отступить другим силам», — заявил Гагин.

Аналитик отметил, что основная часть пехоты ВСУ состояла из мобилизованных украинцев.

Ранее сообщалось об установке российского флага на элеваторе в Курахово, самом высоком здании города.

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ABC: испанский генерал Бернардес заявил о ложной необходимости Запада в победе над РФ
12 декабря 2024, 03:51

Фото: iStock/ciud

Испанский генерал Луис Фелиу Бернардес заявил о ложном представлении Запада в необходимости победы над Россией для собственного выживания. Текст военного был опубликован в газете ABC.
Бернардес объясняет, что западные страны рассчитывают на наступление мира после победы Украины над Россией. Такой вывод он назвал малореальным, так как «военное поражение России спустя тысячу дней боевых действия не представляется возможным».

Также Бернардес отметил игнорирование Запада в отношении России, обеспокоенной близостью НАТО. При этом заявления Брюсселя генерал назвал самовнушением.

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В Пентагоне предупредили Украину об ударе «Орешником» в ближайшие дни
11 декабря 2024, 23:33

Фото: iStock/Phototreat

Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх предупредила руководство Украины о возможности нового удара «Орешником» в ближайшие дни. Об пишет ТАСС.
Свое заявление Сингх сделала в ходе брифинга с журналистами. Конкретное время и место удара она не назвала.

«Радио 1» сообщало о планировании руководства США разместить ядерные бомбы B-61 на Украине. Таким способом Штаты попытаются противодействовать российской гиперзвуковой ракете «Орешник».

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Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский лично ответственен за конфликт на Украине
11 декабря 2024, 23:05

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Владимир Зеленский несет личную ответственность за конфликт на Украине, и все граждане, депутаты и политики это понимают. Об этом заявил бывший народный депутат Украины, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.
«Многие уже сожалеют, что Украина прошла все три этапа: она была за столом, но, к сожалению. не воспользовалась возможностью урегулировать этот конфликт, она была под столом в период начала СВО. А сейчас она оказалась на столе: от нее мало что зависит», — отметил Килинкаров в беседе с «Известиями».
Экс-нардеп заключил, что от сложившейся ситуации, где страна потеряла политическую субъектность, мало кто в восторге. Килинкаров подчеркнул, что сами украинцы вовсе не хотели, чтобы все закончилось именно так.

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#конфликт
#украина
#сво
#всу
#зеленский
#киев
#рф
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