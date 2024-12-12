Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канал проинформировало Минобороны РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что российские войска вошли в село Шевченко в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Над территорией Курской области уничтожено четыре БПЛА, один – над территорией Чеченской Республики, три – над территорией Республикой Северная Осетия-Алания и восемь – над территорией Республики Крым», — указано в сообщении.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что российские войска вошли в село Шевченко в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова