«США бросили Украину на самоубийство»: Военэксперт рассказал о ходе СВО

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Российские войска продолжают занимать более выгодные рубежи и продвигаться в глубину обороны противника. За прошлые сутки ВСУ потеряли в совокупности до 1550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Еще несколько утверждений из данных Минобороны:
Военный обозреватель добавил, что в данный момент у Украины не хватает войск и боеприпасов.
По словам Виктора Литовкина, ВС РФ воюет так, чтобы максимально сберечь жизни российских солдат и мирных украинцев. Нам с ними жить потом в одном государстве, добавил военный эксперт.
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«Наши войска движутся вперёд. Не очень быстро, не очень широко, но шаг за шагом движутся вперед, и Харьковское направление — одно из успешных направлений у нас. Мы создадим зону безопасности или санитарную зону в Харьковской области, но не сегодня и не завтра. Для этого потребуется время», — сообщил эксперт.
Военный обозреватель добавил, что в данный момент у Украины не хватает войск и боеприпасов.
«Весь фронт растянут почти на 1000 км, и Украине не хватает своих сил, войск, боеприпасов и так далее. Американцы, которые бросили Украину на самоубийство, должной поддержки им не оказывают. Американцам это не надо, им надо, чтобы боевые действия продолжались бесконечно, чтобы они ослабляли Россию», — поделился полковник в отставке.
По словам Виктора Литовкина, ВС РФ воюет так, чтобы максимально сберечь жизни российских солдат и мирных украинцев. Нам с ними жить потом в одном государстве, добавил военный эксперт.
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Анастасия Бондарева