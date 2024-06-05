Военэксперт Литовкин оценил возможность наступления ВСУ в Харьковской области

Фото: Минобороны РФ
Офицер группировки российских войск «Север» с позывным «Атлет» заявил, что Киев подтянул на Харьковское направление резервы и теперь попытается контратаковать, сообщили РИА Новости.
«Противник, вероятно, будет пытаться нас выдавить с занятых позиций и рано или поздно контратакует», — сказал офицер.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сравнил Украину с ожидающей замужества девушкой.
«Ожидать контрнаступление от Украины можно. Но есть пример: каждая девушка должна выйти замуж, надо ждать, когда она выйдет замуж. Это потенциальный прогноз. А выйдет замуж или не выйдет — это уже другой вопрос. Так и с Украиной. Раз мы наступаем, значит, Украина постарается контрнаступать. Но это прогноз», — сказал полковник в отставке.
Эксперт объяснил, что у ВСУ нет возможности для контрнаступления, как и в прошлом году.
«Здесь самое главное: есть у Украины возможности контрнаступать на наши позиции или нет? Я предполагаю, что у Украины таких возможностей нет. Потому что если мы проанализируем катастрофическое поражение Украины в прошлогоднем контрнаступлении, поймем основные причины провала: у них не было поддержки с воздуха, это одно из азбучных правил и истин военной науки. Нельзя наступать, если у тебя нет воздушного прикрытия (самолетов, штурмовиков, истребителей). У Украины этого ничего не было, они наступали по наставлениям НАТО, которая никогда не воевала с противником, равным по мощи и силе, как Россия. НАТО никогда не преодолевала широкомасштабные минные поля, которые у нас были, и нашу оборону. Это все стало причиной того, что Украина в ходе этого контрнаступления потеряла 166 тысяч человек, несколько десятков тысяч единиц боевой техники, и провалила», — рассказал эксперт.
Военный обозреватель уточнил, что ситуация на сегодняшний день схожа с прошлогодней, потому что техники у ВСУ по-прежнему не хватает.
«Сейчас у Украины до сих пор нет поддержки с воздуха. Что это будет за контрнаступление? Танками? Только где они их возьмут? Прислали американцы, мы их десятки уничтожили. Немцы прислали 70 танков, более половины уничтожены, англичане прислали свои, мы уничтожили», — добавил собеседник.
По мнению Виктора Литовкина, на контрнаступление Украину могут толкнуть США, НАТО, требования Зеленского, которому надо перед Женевской конференцией показать успехи украинской армии.
В завершении беседы полковник в отставке еще раз обратил внимание на то, что украинское контратака провальна. То, что это контрнаступление может быть успешным, — я не дам ломаного гроша, заключил Виктор Литовкин.
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Анастасия Бондарева