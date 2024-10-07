Воевавшему за ВСУ американцу Хаббарду озвучили приговор по делу о наемничестве

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Воевавшему за боевиков ВСУ американцу Стефану Хаббарду дали почти семь лет за наемничество, передает РИА Новости из суда.
«…назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — сказано в судебном решении.
По большей части процесс был закрытым, открыли его лишь при оглашении приговора. Стефану Хаббарду 72 года, пенсионер является уроженцем штата Мичиган, однако с 2014 года жил на Украине. Свою вину подсудимый признал.
Согласно материалам дела, мужчина воевал в составе теробороны с февраля по апрель 2022 года, пока его не задержал боец ВС РФ.
Статья о наемничестве предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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