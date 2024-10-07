В Курской области сбили ракету ВСУ

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В Курской области сбили ракету и беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
«Украинская ракета и один БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области этим утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Других подробностей он не привел. Известно, что средства ПВО отработали на фоне воздушной тревоги в регионе.
Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА ВСУ над пятью регионами России. Двенадцать вражеских беспилотников было уничтожено над территорией Республики Крым, по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей, а также шесть БПЛА были уничтожены над территорией Курской области.
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Элина Позднякова