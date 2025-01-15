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США обвинили в срыве переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет колумнист Тэд Снайдер в журнале The American Conservative (TAC), ссылаясь на данные, поступившие от участников переговоров, официальных лиц из Украины, США и Швейцарии, а также западных партнеров Киева.
Автор статьи утверждает, что на начальных этапах конфликта существовала реальная возможность урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Консультации в Стамбуле между сторонами даже привели к разработке проекта договоренностей, который мог стать основой для прекращения противостояния.
Однако, как отмечается в материале, Соединенные Штаты и их союзники вместо содействия переговорам выбрали путь, препятствующий дипломатическим усилиям.
Снайдер подчеркивает, что с ростом числа свидетелей и их свидетельств усиливается аргументация о роли Вашингтона в затягивании конфликта. По его мнению, эта информация подтверждает прямую причастность США к продолжению боевых действий.
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Однако, как отмечается в материале, Соединенные Штаты и их союзники вместо содействия переговорам выбрали путь, препятствующий дипломатическим усилиям.
Снайдер подчеркивает, что с ростом числа свидетелей и их свидетельств усиливается аргументация о роли Вашингтона в затягивании конфликта. По его мнению, эта информация подтверждает прямую причастность США к продолжению боевых действий.
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Мария Моисеева