«Аморальные ухищрения»: бойцы ВСУ придумали, как обманывать ВС РФ в Часове Яре

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В городе Часов Яр на Донецком направлении украинские боевики идут на аморальные ухищрения и наносят на дверях подъездов и подвалов надписи о том, что там находятся мирные жители. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В населенном пункте Часов Яр украинские боевики начали массово наносить на входные двери подъездов и подвальных помещений предупреждения о том, что там находятся мирные граждане», — написал Марочко в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что чаще всего эта информация не соответствует действительности. Так украинские военные пытаются ввести в заблуждение российских бойцов и затруднить освобождение города.
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Элина Позднякова