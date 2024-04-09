Марочко: в Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с ВПК

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Харькове начали скрытно вывозить оборудование и комплектующие с предприятий, работающих на ВПК. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Марочко, установлены факты вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий, которые занимаются ремонтом техники, пошивом одежды и изготовлением беспилотных летательных аппаратов.
Подполковник ЛНР в отставке отметил, что вывоз осуществляется ночью без привлечения внимания.
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Подполковник ЛНР в отставке отметил, что вывоз осуществляется ночью без привлечения внимания.
Ранее стало известно об уникальных свойствах новой обуви для бойцов спецоперации. Новая обувь для сапёров защищает ноги при подрыве на противопехотных минах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова