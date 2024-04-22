Марочко: Украинцы более месяца не эвакуируют тела убитых у Белогоровки

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже больше месяца не эвакуируют тела своих сослуживцев, погибших в боях у Белогоровки в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.