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Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже больше месяца не эвакуируют тела своих сослуживцев, погибших в боях у Белогоровки в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, эвакуация убитых украинских солдат на этом участке фронта не проводилась практически с ранней весны.
Марочко отмечает, что на некоторых позициях очень сложно даже находиться из-за неубранных тел убитых украинских военных. Потери на этом участке в рядах ВСУ были значительными, и теперь тела погибших украинцев лежат под открытым небом, не нужные и позабытые командованием и сослуживцами, заключил эксперт.
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«В районе Белогоровки очень много трупов украинских боевиков», — передаёт слова военного эксперта ТАСС.
Марочко отмечает, что на некоторых позициях очень сложно даже находиться из-за неубранных тел убитых украинских военных. Потери на этом участке в рядах ВСУ были значительными, и теперь тела погибших украинцев лежат под открытым небом, не нужные и позабытые командованием и сослуживцами, заключил эксперт.
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Александр Бойцов