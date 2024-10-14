Амулет покровителя мужчин спас жизнь бойцу СВО в Курской области

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Цепочка с амулетом спасла жизнь участнику спецоперации. Об этом пишет Еadaily.
Пограничник принимал участие в боевых действиях на территории Курской области, когда ему в шею прилетел осколок мины. Уточняется, что он пробил вену, остановившись в 2 миллиметрах от артерии.
На цепочке российского бойца висел медальон с изображением Уастырджи — это персонаж осетинской мифологии, которого считают покровителем мужчин. Образ Уастырджи также связывают со святым Георгием.
Ранее сообщалось, что солдата ВС России с позывным Чемба спасла от осколка снаряда ВСУ брошюра «Молитвенный щит православного воина», которая находилась в нагрудном кармане.
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На цепочке российского бойца висел медальон с изображением Уастырджи — это персонаж осетинской мифологии, которого считают покровителем мужчин. Образ Уастырджи также связывают со святым Георгием.
Ранее сообщалось, что солдата ВС России с позывным Чемба спасла от осколка снаряда ВСУ брошюра «Молитвенный щит православного воина», которая находилась в нагрудном кармане.
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Екатерина Коршунова