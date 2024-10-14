В России отреагировали на доказательства присутствия солдат США в Курской области

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал уничтожать американских солдат в Курской области. Об этом информирует «Лента.ру».
Таким образом парламентарий отреагировал на появившиеся доказательства присутствия военных США в российском регионе. По словам Чепы, «уничтожение — это единственное, чего они заслуживают».
Ранее в интернете появились доказательства участия штатных солдат США в боях в Курской области, их опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее в интернете появились доказательства участия штатных солдат США в боях в Курской области, их опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова