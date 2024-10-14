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В России отреагировали на доказательства присутствия солдат США в Курской области

Депутат Чепа призвал беспощадно уничтожать солдат США в Курской области
14 октября 2024, 14:24
Фото: iStock/Im Yeongsik

Фото: iStock/Im Yeongsik

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал уничтожать американских солдат в Курской области. Об этом информирует «Лента.ру».
Таким образом парламентарий отреагировал на появившиеся доказательства присутствия военных США в российском регионе. По словам Чепы, «уничтожение — это единственное, чего они заслуживают».

Ранее в интернете появились доказательства участия штатных солдат США в боях в Курской области, их опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Харькове военкомы раздали повестки посетителям концерта и музыкантам
14 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/Cesare Ferrari

В Харькове сотрудники украинского военкомата пришли на концерт и раздали повестки как посетителям, так и самим музыкантам. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в своем телеграм-канале. Отмечается, что в военкомат в итоге забрали сразу три музыкальных группы.
«В Харькове сразу три музыкальных группы забрали в ТЦК прямо во время концерта. ТЦК в сопровождении полиции совершили рейд в клубе, где было запланировано выступление трех музыкальных групп: True Tough, «Грунт палає» и Mordox», — указано в публикации.
По информации канала, на концерт приехали более 20 военкомов, которые сразу начали проверять документы у зрителей и музыкантов.

По данным другого украинского СМИ «Страна», военкомы мобилизовали в том числе звукорежиссера концерта.

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Жители Суджи рассказали, как спасались от ВСУ
Жители Суджи бежали 20 километров по полю после вторжения ВСУ
14 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/N-sky

После вторжения ВСУ в Курскую область жителям Суджи пришлось бежать по полям порядка 20 км, чтобы спастись. Об этом пострадавшие куряне рассказали военным следователям СК.
Один из жителей курского приграничья рассказал, что украинские ракеты и дроны начали прилетать в Суджу с 5 августа. Позже интенсивность обстрелов сильно увеличилась, а одна из ракет и вовсе застряла на его улице.

При этом пропал газ и электричество, также отсутствовала вода. Тогда ему мужчине пришлось выйти на улицу, чтобы приготовить еду на костре, тогда он заметил украинских боевиков.

«Смотрю, по улице ходят вэсэушники. По повязке понял. Потом начали танки ездить», — рассказал курянин.

Еще одна женщина рассказала, что они бежали 20 км по полям, чтобы спастись от военных ВСУ. Она с компанией смогла добраться до Белой, откуда их вывезли в Курск.

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Депутат Чепа призвал беспощадно уничтожать солдат США в Курской области
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Амулет покровителя мужчин спас жизнь бойцу СВО в Курской области
Амулет покровителя мужчин спас жизнь бойцу СВО из Осетии
14 октября 2024, 14:39

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Цепочка с амулетом спасла жизнь участнику спецоперации. Об этом пишет Еadaily.
Пограничник принимал участие в боевых действиях на территории Курской области, когда ему в шею прилетел осколок мины. Уточняется, что он пробил вену, остановившись в 2 миллиметрах от артерии.

На цепочке российского бойца висел медальон с изображением Уастырджи — это персонаж осетинской мифологии, которого считают покровителем мужчин. Образ Уастырджи также связывают со святым Георгием.

Ранее сообщалось, что солдата ВС России с позывным Чемба спасла от осколка снаряда ВСУ брошюра «Молитвенный щит православного воина», которая находилась в нагрудном кармане.

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#вс рф
#спецоперация
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В Госдуме назвали города на Украине, которые нужно освободить для завершения СВО
Депутат Гурулев: нужно освободить исконно российские города на западе Украины
14 октября 2024, 14:18

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Государственной думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что для завершения СВО нужно освободить исконно российские города и территории на западе Украины. С таким заявлением он выступил в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». По его словам, СВО со временем превратилась в Великую Отечественную войну.
«И все-таки, что такое победа для нас? Для меня, как для военного, — несомненно денацификация, демилитаризация. <…> Сейчас для нас это, практически, Великая Отечественная война. Это освобождение наших исконно российских территорий. Это освобождение наших исконно российских городов. Это выполнение тех задач, которые поставил президент в декабре 2021 года. Как это сделать? Это сто процентов выход на западные границы Украины», — отметил он.
Ранее Гурулев заявлял, что в России необходимо вернуть налог на бездетность по аналогии с тем, который действовал во времена Советского Союза. Он уточнил, что это не является предложением, но лично он сам хотел бы, чтобы такой налог в стране существовал. Деньги от налога на бездетность, по его мнению, можно было бы отправлять в детские дома, многие из которых в России в неважном состоянии. Он отметил, что для настоящего мужчины самым главным, кроме того, что он сделал полезного за свою жизнь, является род, который он оставил после себя, его дети.

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#победа
#президент
#великая отечественная депутат
#сво
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Льготы для участников СВО: как государство поддерживает контрактников во время службы
14 октября 2024, 13:26

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В России нет необходимости объявлять мобилизацию, поскольку ежедневно более тысячи добровольцев заключают контракты на военную службу с Министерством обороны. С начала 2024 года по состоянию на июль в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 190 тысяч россиян.
Россияне, которые подписывают контракт с Минобороны РФ и отправляются на защиту родины, получают от государства различные льготы. Страна гарантирует поддержку тем, кто встал на ее защиту.

Истинные патриоты России делают свой выбор осознанно, понимая, что страна нуждается в них в непростой момент. Они идут защищать интересы своего государства, не ставя никаких условий. При этом государство достойно оплачивает труд военнослужащих. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Далее солдат получает ежемесячно от 210 тысяч рублей за выполнение боевых задач в зоне спецоперации. Также военнослужащим обеспечивают и стимулирующие выплаты. Их размер достигает одного миллиона рублей в год. Кроме того, бойцам СВО полностью компенсируют военную пенсию. Кроме того, военные, имеющие определенные награды, могут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты от государства.

Пока мужчины находятся в зоне СВО, государство заботится и об их семьях. Дети обеспечиваются местами в детских садах, бесплатно обедают в школах, посещают оздоровительные учреждения. А взрослые дети военных имеют возможность поступить в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе. При этом дети погибших или раненых могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов. Одновременно с этим участникам спецоперации и их семьям предоставляется льготная ипотека. Они могут получить достойное жилье с использованием госсредств.

В понедельник, 14 октября, также стало известно, что депутаты нижней палаты российского парламента внесут законопроект, предоставляющий военнослужащим и добровольцам, участвующим в спецоперации, право бесплатного проезда к местам отдыха и обратно.

Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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#сво
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Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО
Ветеран СВО Кузьмичев: потери увидел через 10 минут после пересечения границы
14 октября 2024, 13:20

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Первые потери в рядах ВС РФ гвардии старший сержант Дмитрий Кузьмичев увидел уже через 10 минут после пересечения границы в первый день спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
Кузьмичев рассказал, что за день до начала СВО он осознал, что «будет очень много горя по всей стране», и пожалел, что не успел написать завещание. По словам российского военнослужащего, его участие в боевых действиях прекратилось уже на третий день, поскольку на второй день он был ранен, а на следующий день эвакуирован в столицу.

Кузьмичев отметил, что после лечения продолжил службу на границе Белгородской области и его контракт закончился незадолго до объявления частичной мобилизации. Ветеран добавил, что бойцы, которые защищают нашу страну, — настоящие герои.

«Любить свою Родину — это значит защищать ее. Для меня защищать Родину — постоянно совершать благие дела ради страны, ради людей — и не только с оружием в руках, но и в обычной жизни: воспитывать молодое поколение, защищать Бога», — заключил военный.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Избиение бойца СВО в Петербурге попало на видео
14 октября 2024, 12:41

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Избиение бойца спецоперации в Питере попало на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Петербург с огоньком».
На них можно увидеть, как неизвестный наносит удары по голове пострадавшему, а тот сползает на землю, опершись о кузов стоящей машины.
Перед этим сообщалось, что другого участника спецоперации избили в Волгоградской области. Как писал портал V1.ru, конфликт произошел на почве того, что незнакомец якобы слишком близко подошел к беременной жене нападавшего, что не понравилось супругу женщины.

Потерпевший разговаривал спокойно, однако это не спасло его от драки. Остановить инцидент не получилось.

Жена агрессора с подругой спокойно наблюдали за происходящим.

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#видео
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Спецназовцы «Ахмата» рассказали, как обороняли Курдюмовку и спали в противогазах
14 октября 2024, 12:39

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Спецназовцы «Ахмата» Сафон и Щербак почти 90 дней были отрезаны от своих в населенном пункте Курдюмовка, Донецкой народной республики. Как пишет RT, еду военным доставляли при помощи дронов, а чтобы бойцы смогли выйти, вырыли «трубу» под землей протяженностью свыше трех километров.
«Это всё закалило, мы прошли огонь и воду, и только в положительную сторону на нас это должно повлиять», — прокомментировал Щербак.
Бойцам пришлось надевать противогазы для сна, поскольку боевики ВСУ пользовались боеприпасами с газом.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Как отмечали эксперты, ВСУ не брезгуют химоружием.

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#мир
#россия
#украина
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#война
#сво
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«Это горько»: немецкий полковник высказался о Зеленском
Focus: на Западе Зеленского стали воспринимать с разочарованием
14 октября 2024, 12:21

Главу киевского режима Владимира Зеленского стали воспринимать на Западе с разочарованием, заявил в беседе с немецким изданием Focus отставной полковник Ральф Тиле.
«После того как в последние годы Запад эйфорическими заявлениями и нарративами поощрял надежды Зеленского на военную поддержку и интеграцию в НАТО и ЕС, сейчас наступает фаза разочарования», — прокомментировал Тиле.
Собеседник подчеркнул, что западные союзники Зеленского хотят лишь ограниченно нести бремя украинского конфликта.

«Это горько для Зеленского. Но это также помогает более реалистично оценить оставшиеся военные и политические возможности», — заключил офицер.

Ранее стало известно, что немцы не дадут Киеву тяжелое оружие, что стало для Украины ударом. А вот по мнению главного дипломата Европы Жозепа Борреля, союзники должны нарастить военную поддержку.

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