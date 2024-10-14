Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО

В России нет необходимости объявлять мобилизацию, поскольку ежедневно более тысячи добровольцев заключают контракты на военную службу с Министерством обороны. С начала 2024 года по состоянию на июль в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 190 тысяч россиян.