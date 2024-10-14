Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО

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Первые потери в рядах ВС РФ гвардии старший сержант Дмитрий Кузьмичев увидел уже через 10 минут после пересечения границы в первый день спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
Кузьмичев рассказал, что за день до начала СВО он осознал, что «будет очень много горя по всей стране», и пожалел, что не успел написать завещание. По словам российского военнослужащего, его участие в боевых действиях прекратилось уже на третий день, поскольку на второй день он был ранен, а на следующий день эвакуирован в столицу.
Кузьмичев отметил, что после лечения продолжил службу на границе Белгородской области и его контракт закончился незадолго до объявления частичной мобилизации. Ветеран добавил, что бойцы, которые защищают нашу страну, — настоящие герои.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Кузьмичев отметил, что после лечения продолжил службу на границе Белгородской области и его контракт закончился незадолго до объявления частичной мобилизации. Ветеран добавил, что бойцы, которые защищают нашу страну, — настоящие герои.
«Любить свою Родину — это значит защищать ее. Для меня защищать Родину — постоянно совершать благие дела ради страны, ради людей — и не только с оружием в руках, но и в обычной жизни: воспитывать молодое поколение, защищать Бога», — заключил военный.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова