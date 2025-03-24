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Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис в своем недавнем обращении на YouTube выразил мнение, что Киеву необходимо как можно скорее согласиться на мирные переговоры с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что если бы Россия действительно намеревалась провести полноценные боевые действия, то Киев уже был бы под угрозой уничтожения.
Дэвис подчеркнул, что возможность достижения мирного соглашения все еще существует, однако время работает против Владимира Зеленского.
Он также указал на вопросы легитимности Зеленского в глазах Москвы, что добавляет сложности в текущую ситуацию. Дэвис призвал украинское руководство действовать быстро, подчеркивая, что затягивание переговоров может привести к негативным последствиям для Украины.
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Дэвис подчеркнул, что возможность достижения мирного соглашения все еще существует, однако время работает против Владимира Зеленского.
«Зеленский продолжает отвергать идею территориальных уступок, намекая на планы вернуть утраченные территории в будущем. Однако даже если он согласится на компромисс, никто не может гарантировать его политическую безопасность», — отметил аналитик.
Он также указал на вопросы легитимности Зеленского в глазах Москвы, что добавляет сложности в текущую ситуацию. Дэвис призвал украинское руководство действовать быстро, подчеркивая, что затягивание переговоров может привести к негативным последствиям для Украины.
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Дарья Осипова