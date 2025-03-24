Аналитик Дэвис: Зеленский может не пережить заключение мирной сделки

Системы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Курской и Белгородской областями. Воздушные цели ликвидированы в период с 21:25 до 22:20 по московскому времени. Информацию об этом распространило Министерство обороны России в своём Telegram-канале.