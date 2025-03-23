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Над тремя регионами РФ сбили несколько украинских БПЛА

Минобороны: Над Крымом, Курской и Белгородской областями сбили семь дронов ВСУ
Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Системы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Курской и Белгородской областями. Воздушные цели ликвидированы в период с 21:25 до 22:20 по московскому времени. Информацию об этом распространило Министерство обороны России в своём Telegram-канале.
Пять БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, по одному — над Курской и Белгородской областями.

Ранее выяснилось, что в районе Суджи Курской области обнаружили мины ВСУ, изготовленные с использованием 3D-печати.

Вечером 23 марта сообщалось, что российская делегация прилетела в Эр-Рияд в Саудовской Аравии на переговоры с Вашингтоном. Вместе с Карасиным российскую сторону на переговорах представит советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Как ранее сообщал советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц, на грядущих переговорах по Украине будет подниматься территориальный вопрос.

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В освобожденной Судже обнаружили мины, созданные ВСУ на 3D-принтерах
РИА Новости: ВСУ оставили в Судже сделанные на 3D-принтере мины
23 марта 2025, 23:15

Фото: iStock/NazariyKarkhut

В районе Суджи Курской области обнаружили мины, изготовленные с использованием 3D-печати, которые были оставлены ВСУ. Об этом сообщил боец добровольческого отряда «Т» из корпуса «Север» с позывным «Бритва», участвующий в операции по зачистке территории.
«Мина, на 3D-принтере сделанная, нажимного действия. Украинская, здесь их достаточно много», — рассказал «Бритва», демонстрируя боеприпас РИА Новости.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что наступление российских войск в регионе продолжается, а «крышка дымящегося котла практически закрыта». С 8 по 14 марта, согласно Минобороны, в Курской области были освобождены 30 населённых пунктов, включая Суджу.

19 марта Владимир Путин подтвердил, что российские военные завершают разгром противника в регионе. Вечером 23 марта подтвердили, что ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу.

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#боеприпасы
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«Авантюра закономерно закончилась»: на Украине раскрыли положение ВСУ в Курской области
Украинский политолог Бондаренко: у ВСУ тяжелейшие потери в Курской области
23 марта 2025, 22:41

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Авантюра Владимира Зеленского в курском приграничье привела к тяжелым потерям в рядах ВСУ. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в беседе с YouTube-каналом по тематике Украины.
«Я изначально расценивал это как авантюру, но авантюра закономерно закончилась», — сказал аналитик.

Эксперт воспользовался информацией западных источников, по которым потери ВСУ на курском направлении составляют порядка 70 тысяч человек. При этом боевики не достигли никаких результатов.

«Понятное дело, что Украина отрицает, но мы понесли тяжелейшие потери в Курской области, и ради чего? Абсолютно бездарная операция, за которую кто-то должен понести ответственность», — резюмировал Бондаренко.

Перед этим командир «Ахмата» Апти Алаудинов охарактеризовал потери ВСУ, как заоблачные. Подробности в нашем материале.

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#война
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Пушилин: бойцы ВС РФ продвигаются по всему фронту в Донбассе
23 марта 2025, 22:39

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Российские военнослужащие продвигаются по всему фронту в Донбассе, проинформировал в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«По фронту мы видим, что все продвигается. Темпы меняются исходя из обстановки, но абсолютно точно метр за метром идет освобождение русской земли, Донбасса. Для нас это важно, держим все в поле зрения. Конечно же, включаемся во все процессы, где это необходимо», — прокомментировал чиновник.
Перед этим в Минобороны РФ докладывали, что бойцы группы «Центр» освободили село Срибное в регионе. В министерстве отметили, что противник потерял до полутысячи боевиков, а также технику. Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Российские и американские власти работают над урегулированием конфликта.

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#россия
#украина
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#сво
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#вс рф
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Политолог спрогнозировал угрозу госпереворота на Украине
Вакаров: на Украине есть угроза госпереворота
23 марта 2025, 22:10

Фото: istockphoto/Silent_GOS

На Украине есть угроза госпереворота, заявил в беседе с aif.ru политолог Василий Вакаров. Он уточнил, что, по словам его знакомых, в Киеве уже витает соответствующая вероятность. Вместе с тем сам эксперт не верит в такое развитие событий.
«…Но я не верю, что может произойти государственный переворот», — прокомментировал Вакаров.

Он подчеркнул, что вероятность связана с возможным прекращением огня. Причем, если бунты будут происходить, то разрозненно, поскольку, по мнению Вакарова, единого центра нет.

Госпереворот на Украине начался в конце ноября 2013 года, получив название «Евромайдан». События были связаны с приостановкой подписания украинской стороной ассоциации с Евросоюзом. После в стране последовала серия убийств журналистов и политиков.

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#украина
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#киев
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Российская делегация прилетела в Саудовскую Аравию на переговоры с США
Карасин: делегация РФ прилетела в Эр-Рияд на переговоры с США
23 марта 2025, 21:30

Фото: istockphoto/ronniechua

Российская делегация прилетела в Эр-Рияд в Саудовской Аравии на переговоры с Вашингтоном, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина.
«Да, мы долетели, завтра утром начинаются переговоры», — прокомментировал сенатор.
Вместе с Карасиным российскую сторону на переговорах представит советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ранее сообщал советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц, на грядущих переговорах по Украине будет подниматься территориальный вопрос.

Российско-американский диалог стал налаживаться на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны стали лучше слышать друг друга. К слову, на грядущих переговорах 24 марта представители МИД России присутствовать не будут.

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