Над тремя регионами РФ сбили несколько украинских БПЛА

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Системы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Курской и Белгородской областями. Воздушные цели ликвидированы в период с 21:25 до 22:20 по московскому времени. Информацию об этом распространило Министерство обороны России в своём Telegram-канале.
Пять БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, по одному — над Курской и Белгородской областями.
Ранее выяснилось, что в районе Суджи Курской области обнаружили мины ВСУ, изготовленные с использованием 3D-печати.
Вечером 23 марта сообщалось, что российская делегация прилетела в Эр-Рияд в Саудовской Аравии на переговоры с Вашингтоном. Вместе с Карасиным российскую сторону на переговорах представит советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как ранее сообщал советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц, на грядущих переговорах по Украине будет подниматься территориальный вопрос.
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Ранее выяснилось, что в районе Суджи Курской области обнаружили мины ВСУ, изготовленные с использованием 3D-печати.
Вечером 23 марта сообщалось, что российская делегация прилетела в Эр-Рияд в Саудовской Аравии на переговоры с Вашингтоном. Вместе с Карасиным российскую сторону на переговорах представит советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как ранее сообщал советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц, на грядущих переговорах по Украине будет подниматься территориальный вопрос.
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Мария Моисеева