На Украине объявили о завершении переговоров с США в Саудовской Аравии

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Встреча делегаций Украины и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершилась. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook*, отметив, что переговоры были конструктивными и содержательными.
«Обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере», — заявил Умеров.Встреча Украины и США в Саудовской Аравии началась вечером 23 марта, а уже 24 марта в Эр-Рияд прибыла российская делегация для проведения отдельной встречи с представителями США.
Ранее сообщалось, что нарисовавший граффити в Судже рэпер Апачев записал видео с извинениями жителям города и всей Курской области.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал оштрафовать Апачева за вандализм в Судже. По версии Хинштейна, действия Апачева подпадают под статьи КоАП о порче имущества, вандализме и использовании ненормативной лексики.
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Мария Моисеева