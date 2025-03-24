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МО РФ: ПВО России перехватила 28 украинских БПЛА за ночь

Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Об этом проинформировало Минобороны.
Согласно информации, предоставленной оборонным ведомством, 12 БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще 12 — над Ростовской областью. Кроме того, два беспилотника были уничтожены над территорией Республики Крым, один — над Краснодарским краем и один — над акваторией Азовского моря.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

На Украине объявили о завершении переговоров с США в Саудовской Аравии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дроны
На Украине объявили о завершении переговоров с США в Саудовской Аравии
Министр обороны Украины заявил о завершении переговоров Украины и США в Эр-Рияде
24 марта 2025, 00:42

Фото: iStock/ValleraTo

Встреча делегаций Украины и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершилась. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook*, отметив, что переговоры были конструктивными и содержательными.
«Обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере», — заявил Умеров.
Встреча Украины и США в Саудовской Аравии началась вечером 23 марта, а уже 24 марта в Эр-Рияд прибыла российская делегация для проведения отдельной встречи с представителями США.

Ранее сообщалось, что нарисовавший граффити в Судже рэпер Апачев записал видео с извинениями жителям города и всей Курской области.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал оштрафовать Апачева за вандализм в Судже. По версии Хинштейна, действия Апачева подпадают под статьи КоАП о порче имущества, вандализме и использовании ненормативной лексики.

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Нарисовавший граффити в Судже рэпер Апачев записал видео извинения жителям города и всей Курской области
Нарисовавший граффити в Судже Апачев записал видео публичного извинения жителям
23 марта 2025, 23:59

Аким Апачев (Фото: кадр видео telegram @akimapachev)

Рэпер Аким Апачев принёс публичные извинения за свои граффити в Судже Курской области. Апачев записал видеоролик в своем Telegram-канале, объясняющий его действия, где указал, что хотел поддержать бойцов РФ.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал оштрафовать Апачева за вандализм в Судже. По версии Хинштейна, действия Апачева подпадают под статьи КоАП о порче имущества, вандализме и использовании ненормативной лексики.

В освобожденной Судже обнаружили мины, созданные ВСУ на 3D-принтерах
В освобожденной Судже обнаружили мины, созданные ВСУ на 3D-принтерах
Рэпер отрицает обвинения, утверждая, что его «обвиняют во всех смертных грехах», а ситуацию намеренно искажают в худшую сторону. В клипе блогер заявил, что не хотел никого оскорбить. Он стремился «поддержать военных», которые видят в городе украинские надписи.

«Дорогие жители Курской области и Суджи, (...) моей задачей было обозначить наше присутствие в первую очередь. (...) Информация о том, что я якобы «стрелки» назначаю женщинам тоже неверная», — пояснил Аким в личном блоге.



Также известно, что жители дома, у которого ходил Апачев, написали заявление в прокуратуру. Они обвинили его в незаконном проникновении на чужую территорию.

Как указали подписчики блогера, изначально он ответил на негативную реакцию местных слишком резко, создав плохое впечатление. Его похвалили за извинения и умение вовремя признать свою вину, а такое за спокойный видео-ответ.

«Бойцам всем привет. Враг будет разбит и победа будет за нами», — заключил в конце клипа рэпер.
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Над тремя регионами РФ сбили несколько украинских БПЛА
Минобороны: Над Крымом, Курской и Белгородской областями сбили семь дронов ВСУ
23 марта 2025, 23:23

Фото: iStock/bbsferrari

Системы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Курской и Белгородской областями. Воздушные цели ликвидированы в период с 21:25 до 22:20 по московскому времени. Информацию об этом распространило Министерство обороны России в своём Telegram-канале.
Пять БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, по одному — над Курской и Белгородской областями.

Ранее выяснилось, что в районе Суджи Курской области обнаружили мины ВСУ, изготовленные с использованием 3D-печати.

Вечером 23 марта сообщалось, что российская делегация прилетела в Эр-Рияд в Саудовской Аравии на переговоры с Вашингтоном. Вместе с Карасиным российскую сторону на переговорах представит советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Как ранее сообщал советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц, на грядущих переговорах по Украине будет подниматься территориальный вопрос.

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В освобожденной Судже обнаружили мины, созданные ВСУ на 3D-принтерах
РИА Новости: ВСУ оставили в Судже сделанные на 3D-принтере мины
23 марта 2025, 23:15

Фото: iStock/NazariyKarkhut

В районе Суджи Курской области обнаружили мины, изготовленные с использованием 3D-печати, которые были оставлены ВСУ. Об этом сообщил боец добровольческого отряда «Т» из корпуса «Север» с позывным «Бритва», участвующий в операции по зачистке территории.
«Мина, на 3D-принтере сделанная, нажимного действия. Украинская, здесь их достаточно много», — рассказал «Бритва», демонстрируя боеприпас РИА Новости.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что наступление российских войск в регионе продолжается, а «крышка дымящегося котла практически закрыта». С 8 по 14 марта, согласно Минобороны, в Курской области были освобождены 30 населённых пунктов, включая Суджу.

19 марта Владимир Путин подтвердил, что российские военные завершают разгром противника в регионе. Вечером 23 марта подтвердили, что ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу.

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#военные
#боеприпасы
#всу
#рф
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«Авантюра закономерно закончилась»: на Украине раскрыли положение ВСУ в Курской области
Украинский политолог Бондаренко: у ВСУ тяжелейшие потери в Курской области
23 марта 2025, 22:41

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Авантюра Владимира Зеленского в курском приграничье привела к тяжелым потерям в рядах ВСУ. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в беседе с YouTube-каналом по тематике Украины.
«Я изначально расценивал это как авантюру, но авантюра закономерно закончилась», — сказал аналитик.

Эксперт воспользовался информацией западных источников, по которым потери ВСУ на курском направлении составляют порядка 70 тысяч человек. При этом боевики не достигли никаких результатов.

«Понятное дело, что Украина отрицает, но мы понесли тяжелейшие потери в Курской области, и ради чего? Абсолютно бездарная операция, за которую кто-то должен понести ответственность», — резюмировал Бондаренко.

Перед этим командир «Ахмата» Апти Алаудинов охарактеризовал потери ВСУ, как заоблачные. Подробности в нашем материале.

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