МО РФ: ПВО России перехватила 28 украинских БПЛА за ночь

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В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Об этом проинформировало Минобороны.
Согласно информации, предоставленной оборонным ведомством, 12 БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще 12 — над Ростовской областью. Кроме того, два беспилотника были уничтожены над территорией Республики Крым, один — над Краснодарским краем и один — над акваторией Азовского моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
На Украине объявили о завершении переговоров с США в Саудовской Аравии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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На Украине объявили о завершении переговоров с США в Саудовской Аравии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова