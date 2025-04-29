Аналитик Ерёмина: ЕС не хочет видеть Россию инициатором перемирия

Фото: Istock/ffikretow
Европейский союз не хочет, чтобы именно Россия была инициатором мира на Украине. Так считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.
«Я думаю, что страны Европейского союза не заинтересованы в том, чтобы Россия использовала аргумент о перемирии в качестве инструмента для взаимодействия с администрацией президента США Дональда Трампа», — сказала Ерёмина в беседе с RT.
По её словам, в ЕС считают, что перемирие должна инициировать администрация Трампа, члены Европейского союза или Украина.
При этом Трамп заявил, что может оказать большую поддержку Украине в зависимости от дальнейших действий России, пишут argumenti.ru со ссылкой на интервью американского лидера главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу.
По словам Трампа, в урегулировании украинского конфликта остались «последние штрихи». Скоро начнётся новый этап, который займёт около недели.
Читайте также:
Захарова призвала Берлин прекратить оружейные поставки Киеву
Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине
Стало известно, как европейские лидеры унизили Зеленского
Элина Позднякова