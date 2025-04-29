Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине

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Украинский конфликт находится на завершающем этапе, заявил журналу The Atlantic президент США Дональд Трамп. Республиканец подчеркнул, что в развязывании боевых действий виновен его предшественник Джо Байден.
«Нам предстоит наблюдать за развитием событий в течение примерно недели. Мы находимся на завершающем этапе. И снова повторю: это война Байдена. Я не намерен брать на себя ответственность за нее — не хочу, чтобы она была на мне», — добавил хозяин Белого дома.Трамп не единожды заявлял о том, что конфликта можно было бы избежать, если бы он был президентом. Политик в своей предвыборной кампании обещал прекратить кризис «за сутки», но позже стал переносить сроки.
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Никита Кротов