Владимир Зеленский
Политики Франции, Великобритании, Польши и Германии отказались посетить Украину в День Победы. Как пишет Politico, речь идет об Эммануэле Макроне, Кире Стармере, Дональде Туске и Фридрихе Мерце. Уточняется, что у каждого из них свои планы.
«Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве. Но польский премьер-министр Дональд Туск вместо этого поедет в Нанси, чтобы подписать договор в области безопасности с президентом Эммануэлем Макроном, а британский премьер-министр Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло. А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без полной компании», — сказано в материале.
Киевский режим хотел показать «противовес России» и отвлечь внимание от парада Победы в Москве, который состоится 9 мая. Владимир Зеленский в 2023 году перенес празднование на 8 мая и назвал его Днем памяти и победы над нацистами. Затем День Победы стал на Украине Днем Европы.
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Никита Кротов