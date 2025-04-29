Захарова призвала Берлин прекратить оружейные поставки Киеву

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Российская сторона негативно оценивает подрывную роль Берлина в эскалации конфликта на Украине и призывает его прекратить убивать украинцев оружейными поставками. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на негативные оценки Германией инициатив Москвы по перемирию.
«Россия негативно оценивает подрывную роль Германии в эскалации украинского кризиса и призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины поставками вооружений неонацистскому киевскому режиму», — сказано в публикации Захаровой.Ранее германский МИД призвал Россию к постоянному прекращению огня вместо перемирия в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
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Никита Кротов