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Захарова призвала Берлин прекратить оружейные поставки Киеву

Захарова призвала Берлин прекратить убивать украинцев оружейными поставками
Фото: istockphoto/Fotofantastika

Фото: istockphoto/Fotofantastika

Российская сторона негативно оценивает подрывную роль Берлина в эскалации конфликта на Украине и призывает его прекратить убивать украинцев оружейными поставками. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на негативные оценки Германией инициатив Москвы по перемирию.
«Россия негативно оценивает подрывную роль Германии в эскалации украинского кризиса и призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины поставками вооружений неонацистскому киевскому режиму», — сказано в публикации Захаровой.
Ранее германский МИД призвал Россию к постоянному прекращению огня вместо перемирия в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

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#новости
Аналитик Ерёмина: ЕС не хочет видеть Россию инициатором перемирия
29 апреля 2025, 19:14

Фото: Istock/ffikretow

Европейский союз не хочет, чтобы именно Россия была инициатором мира на Украине. Так считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.
«Я думаю, что страны Европейского союза не заинтересованы в том, чтобы Россия использовала аргумент о перемирии в качестве инструмента для взаимодействия с администрацией президента США Дональда Трампа», — сказала Ерёмина в беседе с RT.

По её словам, в ЕС считают, что перемирие должна инициировать администрация Трампа, члены Европейского союза или Украина.

При этом Трамп заявил, что может оказать большую поддержку Украине в зависимости от дальнейших действий России, пишут argumenti.ru со ссылкой на интервью американского лидера главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу.

По словам Трампа, в урегулировании украинского конфликта остались «последние штрихи». Скоро начнётся новый этап, который займёт около недели.

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#захарова
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Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине
Трамп заявил, что украинский конфликт находится на финальном этапе
29 апреля 2025, 18:46

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украинский конфликт находится на завершающем этапе, заявил журналу The Atlantic президент США Дональд Трамп. Республиканец подчеркнул, что в развязывании боевых действий виновен его предшественник Джо Байден.
«Нам предстоит наблюдать за развитием событий в течение примерно недели. Мы находимся на завершающем этапе. И снова повторю: это война Байдена. Я не намерен брать на себя ответственность за нее — не хочу, чтобы она была на мне», — добавил хозяин Белого дома.
Трамп не единожды заявлял о том, что конфликта можно было бы избежать, если бы он был президентом. Политик в своей предвыборной кампании обещал прекратить кризис «за сутки», но позже стал переносить сроки.

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На Украине раскрыли судьбу военкомов без боевого опыта
Генштаб ВСУ: военкомов без боевого опыта отправят на фронт
29 апреля 2025, 18:32

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинских военкомов без боевого опыта отправят на фронт, заявили в Генштабе ВСУ. Уточняется, что мера необходима для пополнения рядов работников военкоматов военными с боевым опытом и улучшения качества работы территориальных центров комплектования.
«Военнослужащие (военкоматов — прим. ред.) без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения воинской службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий», — сказано в заявлении.
В Генштабе добавили, что на место убывших назначат тех, кто был ранен или контужен в зоне боевых действий.

Мобилизация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В СМИ была информация, что на фронт призывают всех, включая беременных женщин и женщин-заключенных.

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Стало известно, как европейские лидеры унизили Зеленского
Politico: Туск, Макрон, Стармер и Мерц отказались ехать в Киев на День Победы
29 апреля 2025, 18:17

Владимир Зеленский

Политики Франции, Великобритании, Польши и Германии отказались посетить Украину в День Победы. Как пишет Politico, речь идет об Эммануэле Макроне, Кире Стармере, Дональде Туске и Фридрихе Мерце. Уточняется, что у каждого из них свои планы.
«Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве. Но польский премьер-министр Дональд Туск вместо этого поедет в Нанси, чтобы подписать договор в области безопасности с президентом Эммануэлем Макроном, а британский премьер-министр Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло. А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без полной компании», — сказано в материале.

Киевский режим хотел показать «противовес России» и отвлечь внимание от парада Победы в Москве, который состоится 9 мая. Владимир Зеленский в 2023 году перенес празднование на 8 мая и назвал его Днем памяти и победы над нацистами. Затем День Победы стал на Украине Днем Европы.

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Политолог раскрыл, чего добивается Макрон своими заявлениями о давлении на РФ
Политолог Мезюхо: Макрон хочет возглавить антироссийское движение в ЕС
29 апреля 2025, 18:08

Фото: iStock/andriano_cz

Французский лидер Эммануэль Макрон хочет возглавить антироссийское движение в Евросоюзе. Так считает политолог Иван Мезюхо.
«Макрон пытается возглавить антироссийское движение Европы. Но в этом смысле у него есть конкуренты. Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер или немецкий политик Фридрих Мерц. Я думаю, на самом деле Макрон в большей степени выдает желаемое за действительное», — отметил Мезюхо в разговоре с «Известиями».

Он выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп будет в своей работе ориентироваться на слова Макрона.

Напомним, накануне Макрон заявлял, что смог убедить Вашингтон и Лондон усилить давление на РФ.

В свою очередь политолог Юрий Светов в беседе с RT отметил, что на Макрона обрушились насмешки за то, что Трамп прогнал его при разговоре с Владимиром Зеленским, поэтому французский лидер решил снова показать себя влиятельным человеком.

«Для Европы и для Макрона самый больной вопрос в том, что они очень рассчитывали показать своё участие в переговорном процессе, а из этого ничего не вышло», — рассказал Светов.

США отказались от поездки в Лондон, в Ватикане разговора также не произошло, но как только Трамп заявил о недовольстве Россией, Макрон тут же «пристроился» к данной риторике, пояснил эксперт.

Тем не менее Светов подчеркнул, что Франция не обладает рычагами давления на Россию.

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Третий лишний: кому предназначался стул на переговорах Трампа и Зеленского в Ватикане
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