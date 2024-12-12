Аналитик Гагин: ВСУ бросили свою пехоту в Курахово для спасения техники и командиров

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ВСУ бросили свою пехоту на верную смерть в Курахово Донецкой народной республике чтобы эвакуировать технику и командиров. Об этом рассказал военный аналитик Ян Гагин для РИА Новости.
«Судя по украинскому сегменту интернета, ясно, что все командиры уже эвакуировались, технику практически всю эвакуировали, также большую часть операторов дронов. А пехоту там бросили просто погибать, давая возможность отступить другим силам», — заявил Гагин.
Аналитик отметил, что основная часть пехоты ВСУ состояла из мобилизованных украинцев.
Ранее сообщалось об установке российского флага на элеваторе в Курахово, самом высоком здании города.
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