Венгрия предложила Украине установить прекратить огонь и организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но глава киевского режима Владимир Зеленский отверг такую инициативу. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.