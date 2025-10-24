Аналитик Коротченко: Россия готова ответить на атаки Tomahawk или Taurus

24 октября 2025, 04:54

Фото: istockphoto / Torsten Asmus

Россия обладает всеми необходимыми средствами для адекватного ответа на любые атаки с использованием крылатых ракет типа Tomahawk или Taurus. Об этом заявил в интервью РИА Новости военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.