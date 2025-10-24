Аналитик Коротченко: Россия готова ответить на атаки Tomahawk или Taurus
Россия обладает всеми необходимыми средствами для адекватного ответа на любые атаки с использованием крылатых ракет типа Tomahawk или Taurus. Об этом заявил в интервью РИА Новости военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По словам эксперта, если американские или немецкие войска нанесут удар по российским объектам с украинской территории подобными видами вооружения, Москва оставляет за собой право применить любые средства ответного воздействия против соответствующих государств-членов НАТО, участвующих в подобной агрессии.
Подчеркивая решительность российского руководства, Коротченко указал, что прошедшие учения стратегических ядерных сил демонстрируют высокий уровень готовности армии оперативно реагировать на угрозы любого характера. Современные российские носители ядерного оружия составляют около 90% арсенала, включая новейшие ракеты и комплексы, способные поддерживать устойчивый ядерный баланс с такими державами, как США, Великобритания и Франция.
