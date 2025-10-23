Зеленский утверждает, что Украина производит ракеты с дальностью полёта до 3 тысяч км
Владимир Зеленский сообщил, что страна производит дальнобойные ракеты, способные поражать цели на расстоянии до трёх тысяч километров. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, трансляция которого велась на YouTube-канале его офиса.
По словам главы киевского режима, Украина способна изготавливать ракеты с дальностью полёта от 150 до 3000 километров, однако для масштабного производства требуется дополнительное финансирование.
Ранее Зеленский выразил надежду на получение от партнёров дальнобойных ракет Tomahawk уже в ближайшее время. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время Вашингтон не собирается передавать Киеву ракеты. Американское информагентство Associated Press отмечает, что дальность полёта Tomahawk достигает 1600 километров.
