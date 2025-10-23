Зеленский утверждает, что Украина производит ракеты с дальностью полёта до 3 тысяч км

23 октября 2025, 20:25

Зеленский: Украина способна производить ракеты с дальностью полёта до 3 тысяч км

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что страна производит дальнобойные ракеты, способные поражать цели на расстоянии до трёх тысяч километров. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, трансляция которого велась на YouTube-канале его офиса.