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Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что ВСУ обладают низкоквалифицированными кадрами в своих рядах.
Так он прокомментировал потерю Украиной самолёта F-16.
Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев в комментарии удара по Одесскому порту отметил, что ВСУ всё также поставляется военная техника.
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«Вот дали самолёты, дали средства ПВО — и оказалось, что одно другое уничтожает. Естественно, что это непростительные ошибки, которые делают специалисты, сбивая свои самолёты и своих лётчиков. Так что в настоящее время это свидетельствует о весьма невысококвалифицированном подходе к подготовке и ведению боевых действий», — отметил в беседе с RT Кошкин.
Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев в комментарии удара по Одесскому порту отметил, что ВСУ всё также поставляется военная техника.
«Везут технику со стороны Румынии. Какая именно? Не гусеничная. Туда также свозят БК и ГСМ. Но не только в порт в Ильичевске. Что за иностранцы. Туда простым людям доступ закрыт. Даже речь сложно узнать, они с работниками не общаются», — отметил в беседе с «Царьградом» Лебедев.Ранее сообщалось, что российские войска освободили Константиновку в Донецкой народной республике.
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Мелисса Тимофеева